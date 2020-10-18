«Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Англии 18 октября 2020 года

«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» минувший розыгрыш АПЛ завершил во второй части турнирной таблицы. В этом чемпионате лондонцы также находятся пока во второй десятке, на 12 месте, с 6 набранными очками.
Начали первенство «стекольщики» с двух викторий подряд, переиграв сперва на своем поле 1:0 «Саутгемптон», а затем на выезде разобрались с «МЮ», победив 3:1.
После этого «орлы» дважды кряду проиграли, потерпев домашнее фиаско 1:2 от «Эвертона» и были разгромлены в лондонском дерби со счетом 0:4 «Челси».
На своем поле «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ победил лишь в одном из шести предыдущих матчей, проиграв четыре встречи при одном мировом исходе.
«Брайтон»
«Брайтон» прошлый чемпионат Англии завершил на 15 месте, опередив на семь очков зону вылета. В новом первенстве он набрал три очка и идет пока также 15-м.
Эти пункты «чайки» заработали во втором туре, обыграв 3:0 на выезде «Ньюкасл». Три другие встречи они проиграли, но забивали в каждом из них.
В этот неудачный период «сине-белые» были повержены на своей территории 1:3 «Челси» и 2:3 «МЮ», а также уступили на выезде «Эвертону» (2:4) в своей последней сыгранной игре.
До поражения от «ирисок», «Брайтон» не знал горечи поражений вне родных стен на протяжении восьми матчей чемпионата, трижды победив за этот период при пяти мировых исходах.
В прошлом сезоне «Брайтон» в Лондоне обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1, а на поле «чаек» была ничья — 1:1.
Прогноз и ставки
Букмекеры оценивают шансы соперников в этом матче как равные. На победу «Кристал Пэлас» дают — 2.78, виктория «Брайтона» — 2.79, ничья — 3.36.
У «орлов» есть проблемы в атаке, а у «чаек» не все так хорошо в защите, однако по совокупности этих факторов от данного матча вполне можно ожидать парочку забитых мячей.
Наши прогноз и ставка на эту игру — ТБ 2,0 за 1.66. 0