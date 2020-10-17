«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч ФНЛ 17 октября 2020 года

В субботу, 17 октября, в 16-м туре первой российской лиги «Нижний Новгород» на своем поле примет «СКА-Хабаровск». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск».

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» с 34 набранными пунктами возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, однако опережает ближайшего преследователя всего на один балл.

Нижегородцы выиграли последние восемь встреч в рамках первенства первой российской лиги, в пяти из которых даже не пропускали.

В минувшем игровом дне они на выезде переиграли 3:1 московский «Велес», а туром ранее смогли в родных стенах одолеть «Балтику» со счетом 2:1.

Календарь и таблица ФНЛ

На своей территории «Нижний Новгород» провел в этом чемпионате девять игр, в которых добился семи викторий при одной мировой и одном поражении, разница мячей — 15:4.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» с 18 зачетными баллами расположился на 14 строке в турнирной таблице первенства первой российской лиги, оторвавшись всего на четыре очка от зоны вылета.

Дальневосточники не могут победить в рамках ФНЛ уже в семи встречах подряд. Последний раз они выигрывали аж 9 сентября, обыграв дома 2:0 «Акрон».

После того «армейцы» трижды расписали мировые и четыре раза уходили с поля поверженными. В минувшем туре они на своей территории уступили «Енисею» — 0:1.

В семи проведенных поединках текущего первенства хабаровчане выиграли лишь раз, еще один раз сыграли вничью и пять раз терпели фиаско, разница мячей — 8:13.

В прошлом сезоне в Нижнем Новгороде эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1, а в Хабаровске победили «армейцы» — 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 1.64.

На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.20.

Нижегородцы вполне могут продлить свое победное шествие, т.к. дальневосточники очень слабо играют в гостях. Наша ставка на эту встречу — П1. 0