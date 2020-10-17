«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч ФНЛ 17 октября 2020 года

«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» с 34 набранными пунктами возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, однако опережает ближайшего преследователя всего на один балл.
Нижегородцы выиграли последние восемь встреч в рамках первенства первой российской лиги, в пяти из которых даже не пропускали.
В минувшем игровом дне они на выезде переиграли 3:1 московский «Велес», а туром ранее смогли в родных стенах одолеть «Балтику» со счетом 2:1.
На своей территории «Нижний Новгород» провел в этом чемпионате девять игр, в которых добился семи викторий при одной мировой и одном поражении, разница мячей — 15:4.
«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» с 18 зачетными баллами расположился на 14 строке в турнирной таблице первенства первой российской лиги, оторвавшись всего на четыре очка от зоны вылета.
Дальневосточники не могут победить в рамках ФНЛ уже в семи встречах подряд. Последний раз они выигрывали аж 9 сентября, обыграв дома 2:0 «Акрон».
После того «армейцы» трижды расписали мировые и четыре раза уходили с поля поверженными. В минувшем туре они на своей территории уступили «Енисею» — 0:1.
В семи проведенных поединках текущего первенства хабаровчане выиграли лишь раз, еще один раз сыграли вничью и пять раз терпели фиаско, разница мячей — 8:13.
В прошлом сезоне в Нижнем Новгороде эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1, а в Хабаровске победили «армейцы» — 2:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 1.64.
На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.20.
Нижегородцы вполне могут продлить свое победное шествие, т.к. дальневосточники очень слабо играют в гостях. Наша ставка на эту встречу — П1. 0