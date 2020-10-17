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    Удержатся ли нижегородцы во главе турнирки?

    «Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч ФНЛ 17 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»
    «Нижний Новгород»
    В субботу, 17 октября, в 16-м туре первой российской лиги «Нижний Новгород» на своем поле примет «СКА-Хабаровск». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Октября 2020 года
    Нижний Новгород
  • Россия. ФНЛ
    •  Нижний Новгород 16:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» с 34 набранными пунктами возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, однако опережает ближайшего преследователя всего на один балл.

    Нижегородцы выиграли последние восемь встреч в рамках первенства первой российской лиги, в пяти из которых даже не пропускали.

    В минувшем игровом дне они на выезде переиграли 3:1 московский «Велес», а туром ранее смогли в родных стенах одолеть «Балтику» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица ФНЛ

    На своей территории «Нижний Новгород» провел в этом чемпионате девять игр, в которых добился семи викторий при одной мировой и одном поражении, разница мячей — 15:4.

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» с 18 зачетными баллами расположился на 14 строке в турнирной таблице первенства первой российской лиги, оторвавшись всего на четыре очка от зоны вылета.

    Дальневосточники не могут победить в рамках ФНЛ уже в семи встречах подряд. Последний раз они выигрывали аж 9 сентября, обыграв дома 2:0 «Акрон».

    После того «армейцы» трижды расписали мировые и четыре раза уходили с поля поверженными. В минувшем туре они на своей территории уступили «Енисею» — 0:1.

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    В семи проведенных поединках текущего первенства хабаровчане выиграли лишь раз, еще один раз сыграли вничью и пять раз терпели фиаско, разница мячей — 8:13.

    В прошлом сезоне в Нижнем Новгороде эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1, а в Хабаровске победили «армейцы» — 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 1.64.

    На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 5.75, ничья оценена — в 3.20.

    Нижегородцы вполне могут продлить свое победное шествие, т.к. дальневосточники очень слабо играют в гостях. Наша ставка на эту встречу — П1. 0

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