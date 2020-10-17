«Герта» — «Штутгарт». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Бундеслиги 17 октября 2020 года

17 октября берлинская «Герта» примет «Штутгарт» в рамках 4 тура немецкой Бундеслиги. Матч пройдет на стадионе «Олимпийский». Начало в 16:30 по мск. Прогноз на «Герта» — «Штутгарт».

«Герта»

Команда неудачно играет на старте сезона. После победы она дважды проиграла, из-за чего сейчас занимает лишь 13 место и от зоны вылета ее отделяют 3 пункта.

«Герта» в первом туре обыграла «Вердер» со счетом 4:1, однако затем хозяевам чуть не повезло с календарем. Сначала они проиграли «Айнтрахту» 1:3, а после уступили «Баварии» на выезде 4:3.

У «старой дамы» есть кадровые потери. Маттео Гендузи заразился коронавирусом. Травмирован Сантьяго Аскасибар. Также не сыграет Лукас Клунтер.

Календарь и таблица Бундеслиги

Этом сезоне «Герта» выиграла лишь один из четырех матчей. Перед стартом Бундеслиги было поражение от «Айнтрахта» (4:5) в матче Кубка Германии. Во всех четырех играх команда пропускала, а в трех больше одного гола. В чемпионате клуб на третьем месте по количеству пропущенных голов.

«Штутгарт»

Гости находятся выше «Герты» в таблице. У них 4 очка и восьмая строчка в активе. В четырех официальных встречах команда проиграла только дин раз.

«Штутгарт» выиграл у «Ганзы» 1:0 в Кубке Германии, а после этого потерпел пока что единственное поражение в сезоне от «Фрайбурга» (2:3). Правда 8 октября «швабы» этого же соперника обыграли в товарищеской встрече со счетом 3:0.

В остальных двух турах Бундеслиги «автозаводцы» разгромили «Майнц» (4:1) и расписали ничь в игре против «Байера» (1:1).

У «Штутгарта» травмированы два защитника. Это Константинос Мавропанос и Вальдемар Антон.

Прогноз и ставка

В этом матче фаворитом является «Герта» за 2.08. Гостей букмекеры оценивают в 3.30. На ничь дается коэффициент 3.90.

У «Штутгарта» две победы в трех последних матчах чемпионата. В последний раз команды встречались в мае 2019 года, когда «Герта» у себя дома победила 3:1. Сейчас гости выглядят неплохо. Они выиграли в контрольном матче и сыграли вничью с «Байером». Хотя и хозяева неплохо показали себя в игре против «Баварии», забив ей 3 мяча.

Прогнозируем тотал больше 3.0 за 1.77. «Герта» дает соперникам забивать и сама не против отличиться голом. Так что Мы ждем голов от матча. 0