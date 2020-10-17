«Барнсли» — «Бристоль Сити». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч Чемпионшипа 17 октября 2020 года

«Барнсли»
По итогам прошлого сезона Чемпионшипа «Барнсли» занял 21 позицию. Команда только на один балл убереглась от зоны вылета в Лигу 1.
В новой кампании второго английского дивизиона клуб провел четыре матча. На сегодня он занимает то же самое 21 место.
Коллектив пока что набрал лишь один балл, и на такое же количество очков он опережает зону вылета, которую возглавляет «Ноттингем Форест».
В четырех стартовых турах «Дворняги» не знают ни одной победы. В этих поединках они лишь сыграть вничью с «Ковентри Сити» (0:0), не забив ни одного мяча.
«Бристоль Сити»
В минувшем сезоне «Бристоль Сити» проявил себе в качестве середняка Чемпионшипа. Команда заняла 12 строчку по итогам 46 матчей.
В первенстве новой кампании «Малиновки» и вовсе лидируют в турнирной таблице. В четырех стартовых матчах они набрали 12 очков.
Тем не менее, такой же показатель и главного преследователя «Рэдинга». «Роялисты» имеют такую же разницу мячей и уступают конкуренту из-за того, что забили на один гол меньше.
И все же, в новом сезоне клуб южане потерпели одно поражение. Его нанесла «Астон Вилла» в 3-м раунде Кубка Лиги.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка на матч — «Бристоль Сити» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0