«Барнсли» — «Бристоль Сити». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч Чемпионшипа 17 октября 2020 года

В субботу, 17 октября, состоится стартовый поединок 5-го тура английского Чемпионшипа, в котором «Барнсли» примет на своем поле «Бристоль Сити». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Барнсли» — «Бристоль Сити».

«Барнсли»

По итогам прошлого сезона Чемпионшипа «Барнсли» занял 21 позицию. Команда только на один балл убереглась от зоны вылета в Лигу 1.

В новой кампании второго английского дивизиона клуб провел четыре матча. На сегодня он занимает то же самое 21 место.

Коллектив пока что набрал лишь один балл, и на такое же количество очков он опережает зону вылета, которую возглавляет «Ноттингем Форест».

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В четырех стартовых турах «Дворняги» не знают ни одной победы. В этих поединках они лишь сыграть вничью с «Ковентри Сити» (0:0), не забив ни одного мяча.

«Бристоль Сити»

В минувшем сезоне «Бристоль Сити» проявил себе в качестве середняка Чемпионшипа. Команда заняла 12 строчку по итогам 46 матчей.

В первенстве новой кампании «Малиновки» и вовсе лидируют в турнирной таблице. В четырех стартовых матчах они набрали 12 очков.

Тем не менее, такой же показатель и главного преследователя «Рэдинга». «Роялисты» имеют такую же разницу мячей и уступают конкуренту из-за того, что забили на один гол меньше.

И все же, в новом сезоне клуб южане потерпели одно поражение. Его нанесла «Астон Вилла» в 3-м раунде Кубка Лиги.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка на матч — «Бристоль Сити» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0