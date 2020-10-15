«Торонто» — «Нью-Йорк Ред Буллз». Прогноз (к. 1.91) и ставки на МЛС 15 октября 2020 года

«Торонто» встретится на своем поле с «Нью-Йорк Ред Буллз» в рамках очередного тура регулярного чемпионата МЛС. Игра состоится 15 октября в Торонто, начало — в 02:30 мск. Прогноз на «Торонто» — «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Торонто»

На данный момент «Торонто» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, после 17-ти матчей в активе канадской команды 37 очков.

Победная серия «Торонто» составляет пять матчей, а беспроигрышная — семь.

При этом в пяти последних встречах «Торонто» пропустил лишь два мяча.

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Интересно также, что «Торонто» далеко не самая результативная команда лиги. В активе канадцев 28 забитых мячей, то есть в среднем получается меньше двух голов за игру. Но и пропускают они мало — в среднем меньше одного мяча.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

У «Ред Буллз» пока все не так радужно, где-то до середины сентября команду из Нью-Йорка заметно штормило. Пока что гости занимают седьмое место на Востоке и этого хватит только для попадания в 1/8 финала. В четвертьфинал конференции автоматически попадают первые шесть команд.

В пяти предыдущих турах «Ред Буллз» набрали девять очков. В минувшие выходные нью-йоркцы выиграли в гостях у «Атланты» со счетом 1:0.

И если что, «Ред Буллз» в четырех последних гостевых матчах набрали девять очков.

Прогноз и ставка

На победу «Торонто» букмекеры предлагают поставить за 1.85, на ничью за 3.90, а на «Нью-Йорк Ред Буллз» — за 3.95.

Обе команды не очень много забивают и при этом довольно неплохо обороняются. По всей видимости, игра будет не самой результативной.

Но фаворит тут все же есть — это «Торонто». Лидер Востока вот уже несколько месяцев действительно выглядит непробиваемой стеной.

Ставка — победа «Торонто» или ничья + общий тотал матча меньше 3,5 за 1.91. 0