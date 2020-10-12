«Орландо Сити» — «Коламбус Крю». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года

12 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Орландо Сити» на своем поле сыграет с «Коламбус Крю». Игра начнется в 02:30 по мск. Прогноз на «Орландо Сити» — «Коламбус Крю».

«Орландо Сити»

С 30 набранным очками после 16 туров «Орландо Сити» находится на четвертом месте в Восточной конференции, уступая лидеру четыре балла.

«Львы» не проигрывают уже на протяжении десяти матчей, выиграв в шести из них. Последний раз они терпели фиаско 23 августа, проиграв на выезде 2:3 «Интер Майами».

В минувшем игровом дне «Орландо Сити» расписал выездную мировую с «Атланта Юнайтед» (0:0), а перед этим дома обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» со счетом 3:1.

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В родных стенах «Орландо Сити» в текущем розыгрыше МЛС еще не знал горечи поражений, выиграв пять встреч при двух ничьих, разница мячей — 15:6.

«Коламбус Крю»

«Коламбус Крю» в этой же конференции идет на строку выше своего предстоящего противника, имея в своей копилке на балл больше.

«Бригада» проводит на данный момент не лучший свой период, дважды проиграв в этом отрезке и закончив одну встречу мировых исходом.

Ничья была тур тому назад в гостях с «Далласом» (2:2), фиаско состоялись на выезде 1:3 от «Торонто» и на своей территории 1:2 от «Монреаля» в минувшем игровом дне.

Вне родных стен «Коламбус Крю» в текущей регулярке выиграл всего две игры, четыре матча закончил вничью и дважды проиграл, разница мячей — 11:9.

В минувшем сезоне обе игры выиграл «Орландо»: 1:0 дома и 2:0 в гостях. Отметим, что в пяти последних очных противостояниях не было мировой.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Орландо Сити» — 2.28, победа «Коламбус Крю» — 2.97, ничья — 3.68.

На своей арене «Орландо» выступает сильно, еще не потерпев ни одного фиаско в этом чемпионате.

Поэтому в грядущей встрече ставим на хозяев с 0 форой. 0