«Сеара» — «Коринтианс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Бразилии 12 октября 2020 года

12 октября в Форталезе на стадионе «Кастелао» местный клуб «Сеара» примет «Коринтианс» в 15-м туре бразильской Серии А. Игра начнется в 02:30 по мск. Прогноз на «Сеара» — «Коринтианс».

«Сеара»

После 14 сыгранных туров бразильского первенства «Сеара» с 15 набранными очками идет на 14 месте в турнирной таблице, но зону вылета (17 строка) она опережает только по дополнительным показателям.

В рамках Серии А клуб из города Форталеза последний раз побеждал месяц тому назад, обыграв в родных стенах «Фламенго» со счетом 2:0.

После того «черно-белые» успели провести четыре встречи в чемпионате Бразилии, в которых дважды потерпели фиаско и две игры закончили вничью. Одна из мировых была в прошлом туре в гостях с соседом по турнирке «Атлетико Паранаэнсе» (0:0).

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В домашних встречах текущей Серии А «Сеара» добыла три виктории, дважды делила очки с оппонентом и столько же раз уступала, разница мячей — 8:7.

«Коринтианс»

«Коринтианс» имеет на своем счету такое же количество набранных баллов, но идет строкой ниже из-за худших дополнительных показателей.

Клуб из города Сан-Паулу тоже не может выиграть в бразильском первенстве в четырех матчах подряд, правда, проиграв лишь раз при трех мировых исходах.

Сперва в этом отрезке «мушкетеры» потерпели выездное фиаско 0:1 от «Спорт Ресифи», после чего сыграли вничью с «Атлетико Гойаниенсе» (0:0) и «Сантосом» (1:1) дома, а также поделили очки с «Брагантино» (0:0) в гостях.

Вне родных стен в текущей Серии А «Коринтианс» победил лишь раз, дважды сыграл вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей — 6:9.

В минувшем сезоне «Сеара» дома проиграла «Коринтиансу» (0:1), а в Сан-Паулу оппоненты расписали мировую — 2:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Сеары» предлагают — 2.31.

На викторию «Коринтианса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.22.

Хотя оба коллектива не особо результативны, однако от данного поединка все же ждем забитых мячей. Наш прогноз на этот матч — ТБ 2,0. 0