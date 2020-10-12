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    Соседи по турнирке порадуют забитыми мячами?

    «Сеара» — «Коринтианс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Бразилии 12 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Сеара» — «Коринтианс»
    Рафаэл Собис
    12 октября в Форталезе на стадионе «Кастелао» местный клуб «Сеара» примет «Коринтианс» в 15-м туре бразильской Серии А. Игра начнется в 02:30 по мск. Прогноз на «Сеара» — «Коринтианс».

    «Сеара»

    После 14 сыгранных туров бразильского первенства «Сеара» с 15 набранными очками идет на 14 месте в турнирной таблице, но зону вылета (17 строка) она опережает только по дополнительным показателям.

    В рамках Серии А клуб из города Форталеза последний раз побеждал месяц тому назад, обыграв в родных стенах «Фламенго» со счетом 2:0.

    После того «черно-белые» успели провести четыре встречи в чемпионате Бразилии, в которых дважды потерпели фиаско и две игры закончили вничью. Одна из мировых была в прошлом туре в гостях с соседом по турнирке «Атлетико Паранаэнсе» (0:0).

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    В домашних встречах текущей Серии А «Сеара» добыла три виктории, дважды делила очки с оппонентом и столько же раз уступала, разница мячей — 8:7.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» имеет на своем счету такое же количество набранных баллов, но идет строкой ниже из-за худших дополнительных показателей.

    Клуб из города Сан-Паулу тоже не может выиграть в бразильском первенстве в четырех матчах подряд, правда, проиграв лишь раз при трех мировых исходах.

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    • Сперва в этом отрезке «мушкетеры» потерпели выездное фиаско 0:1 от «Спорт Ресифи», после чего сыграли вничью с «Атлетико Гойаниенсе» (0:0) и «Сантосом» (1:1) дома, а также поделили очки с «Брагантино» (0:0) в гостях.

    Вне родных стен в текущей Серии А «Коринтианс» победил лишь раз, дважды сыграл вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей — 6:9.

    В минувшем сезоне «Сеара» дома проиграла «Коринтиансу» (0:1), а в Сан-Паулу оппоненты расписали мировую — 2:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Сеары» предлагают — 2.31.

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    На викторию «Коринтианса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.22.

    Хотя оба коллектива не особо результативны, однако от данного поединка все же ждем забитых мячей. Наш прогноз на этот матч — ТБ 2,0. 0

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    «Сеара» — «Коринтианс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Бразилии 12 октября 2020 года. Прогноз на «Сеара» — «Коринтианс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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