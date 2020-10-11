Казахстан — Албания. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

В третьем туре Лиги наций сборная Казахстана будет принимать сборную Албании в матче Лиги С. Игра пройдет на стадионе «Алматы Орталык» 11 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на Казахстан — Албания.

Казахстан

Перед началом Лиги наций сборная Казахстана неудачно завершила отборочный цикл на Евро, уступив в четырех последних матчах из пяти.

В этих встречах «ястребы» были слабее России (0:1), Кипра (1:2) и Бельгии (0:2). А после победы над Сан-Марино (3:1) Казахстан влетел Шотландии (1:3).

В двух матчах нового сезона Лиги наций подопечные Михала Билека заработали 3 очка. В турнирной таблице Группы 4 они пока идут первыми.

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4 сентября сборная Казахстана в гостях прихлопнула Литву (2:0), а через 3 дня эта команда дома потерпела поражение от Белоруссии (1:2).

Албания

В трех последних матчах квалификации к Евро в прошлом году сборная Албании по разу победила, проиграла и скатала ничейку.

Сперва «горные орлы» разгромили Молдову (4:0), затем они расписали мировую с Андоррой (2:2) и потерпели поражение от Франции (0:2).

А в Лиге наций команда Албании находится сейчас на втором месте с тремя очками на счету. В Группе 4 каждая сборная победила по разу.

Свой матч Албания выиграла 4 сентября, одержав верх над сборной Белоруссии (2:0), а тремя днями позже «орлы» уступили Литве (0:1)

Прогноз и ставка

На победу Казахстана в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.16, на ничью — 3.14, а на победу Албании — 2.43.

Зачастую домашние игры сборной Казахстана получаются результативными.

В пяти матчах из шести последних у себя дома зрители видели 3 или больше голов, правда, хозяева чаще уступали своим соперникам. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.94. 0