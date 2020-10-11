ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельПоследний шанс Тухеля. Тренер ведет войну с Леонардо Россия — ШвецияНеудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения Гарет СаутгейтВеликолепный Грилиш, неудержимые голеадоры и приятная головная боль для Саутгейта
  • 11:31
    • Марио Фернандес сдал сомнительный тест на коронавирус
  • 11:50
    • Ушел из жизни бывший игрок «Спартака» Василий Кульков
  • 11:05
    • Мозес прошел медобследование для «Спартака»
  • 10:33
    • «Тамбов» подпишет украинского футболиста
  • 07:47
    • Джокович сыграет с Надалем в финале «Ролан Гаррос»
  • 07:32
    • «Майами» сократил отставание от «Лейкерс» в финальной серии
  • 07:00
    • Бразилия разгромила Боливию в отборе к ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Будут ли голы во встрече в Казахстане?

    Казахстан — Албания. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Казахстана Прогнозы на сборную Албании Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Казахстан — Албания
    Сборная Казахстана
    В третьем туре Лиги наций сборная Казахстана будет принимать сборную Албании в матче Лиги С. Игра пройдет на стадионе «Алматы Орталык» 11 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на Казахстан — Албания.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 11 Октября 2020 года
    Казахстан
  • Астана
    •  Казахстан 16:00 Албания Албания
  • Тирана
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    Казахстан

    Перед началом Лиги наций сборная Казахстана неудачно завершила отборочный цикл на Евро, уступив в четырех последних матчах из пяти.

    В этих встречах «ястребы» были слабее России (0:1), Кипра (1:2) и Бельгии (0:2). А после победы над Сан-Марино (3:1) Казахстан влетел Шотландии (1:3).

    В двух матчах нового сезона Лиги наций подопечные Михала Билека заработали 3 очка. В турнирной таблице Группы 4 они пока идут первыми.

    Все прогнозы на КХЛ

    4 сентября сборная Казахстана в гостях прихлопнула Литву (2:0), а через 3 дня эта команда дома потерпела поражение от Белоруссии (1:2).

    Албания

    В трех последних матчах квалификации к Евро в прошлом году сборная Албании по разу победила, проиграла и скатала ничейку.

    Сперва «горные орлы» разгромили Молдову (4:0), затем они расписали мировую с Андоррой (2:2) и потерпели поражение от Франции (0:2).

  • Трансферный дайджест. 29 сентября — 5 октября
  • Удержит ли «Атлетико» опорника, перейдет ли в «МЮ» вундеркинд из «Аталанты», сменит ли «Ливерпуль» голкипера и другие трансферные новости последних дней
  • 05/10/2020

    • А в Лиге наций команда Албании находится сейчас на втором месте с тремя очками на счету. В Группе 4 каждая сборная победила по разу.

    Свой матч Албания выиграла 4 сентября, одержав верх над сборной Белоруссии (2:0), а тремя днями позже «орлы» уступили Литве (0:1)

    Прогноз и ставка

    На победу Казахстана в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.16, на ничью — 3.14, а на победу Албании — 2.43.

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    Зачастую домашние игры сборной Казахстана получаются результативными.

    В пяти матчах из шести последних у себя дома зрители видели 3 или больше голов, правда, хозяева чаще уступали своим соперникам. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.94. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Барыс — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Швентек — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Люксембург — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Черногория — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Черногория — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.42
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  7.94
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 19:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Украина — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь мячей
  • Разгром «Ливерпуля» придает силы конкурентам
    • 07:23 05/10/2020     УЕФА создает новый турнир
  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
    • 02:59 07/10/2020     Томас Парти
  • Трансферный дайджест. 29 сентября — 5 октября
    • 20:20 05/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Казахстан — Албания. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года. Прогноз на Казахстан — Албания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры