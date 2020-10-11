Армения — Грузия. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

В третьем туре Лиги наций сборная Армении будет принимать сборную Грузии в матче Лиги С. Игра пройдет на стадионе «Тихий Сити» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Армения — Грузия.

Армения

В 2019 году эта команда проиграла три последних встречи в рамках Квалификации к Евро. В них Армения влетела Финляндии (0:3) и Греции (0:1), а 18 ноября 2018 она была разбита Италией (1:9).

Новый розыгрыш Лиги наций сборная Армении начала с одной победы и одного поражения. С тремя очками в копилке она занимает третье место в Группе 2 Лиги С.

5 сентября Армения сразилась с Северной Македонией. В Скопье гости пропустили 2 гола в первом тайме, а в самой концовке ответили лишь одним мячом (1:2).

Все прогнозы на Лигу наций

Затем была домашняя игра с Эстонией. На «Стадионе им. Вазгена Саргсяна» в Ереване подопечные Хоакина Капарроса оказались сильнее (2:0).

Грузия

На данном этапе Лиги наций эта команда занимает второе место в таблице Группы 2 Лиги С. В двух матчах она заработала 4 очка.

В первом туре сборная Грузии отправилась в гости к команде Эстонии. В Таллине «крестоносцы» добыли первую победу (1:0).

Затем была домашняя встреча с Северной Македонией. В городе Тбилиси подопечные Владимира Вайсса расписали с соперниками мировую (1:1).

8 октября сборная Грузии дома принимала Белоруссию в рамках матча квалификации Евро. На своем поле «крестоносцы» победили с минимальным счетом (1:0).

Прогноз и ставка

На победу Армении в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью — 3.15, а на победу Грузии — 2.35.

В гостевом поединке грузины могут добыть нужные очки и возглавить Группу 2.

Наши прогноз и ставка — Грузия победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.78. 0