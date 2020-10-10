Черногория — Азербайджан. Прогноз (к. 1.71) и ставки на тоталы 10 октября 2020 года

В третьем туре Лиги наций сборная Черногории будет принимать сборную Азербайджана в матче Лиги С. Игра пройдет на стадионе «Под Горицом» 10 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на Черногория — Азербайджан.

Черногория

Команда, играющая в Группе 1, сейчас идет без потерь. В турнирной таблице она находится на первом месте с шестью очками и разницей голов 3:0.

Дебютную встречу нового розыгрыша Лиги наций сборная Черногории провела на выезде. В гостях «храбрые соколы» легко разобрались с Кипром (2:0).

Второй поединок эта команда также провела на чужом поле. В противостоянии с Люксембургом подопечные Фарука Хаджибегича вырвали победу на 93-й минуте (1:0).

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А недавно «соколы» приняли участие в товарищеском матче с Латвией. На стадионе «Под Горицом» соперники расписали мировую (1:1).

Азербайджан

За два тура Лиги наций эта сборная забила и пропустила по два гола. С тремя очками на счету она находится на третьем месте в Группе 1.

В прошлом году команда Азербайджана проиграла три встречи кряду в рамках квалификации Евро. В этих матчах «страна огней» уступила Венгрии (0:1), Уэльсу (0:2) и Словакии (0:2).

А 5 сентября Азербайджан провел первый поединок в рамках Лиги наций. На своем поле подопечные Джанни Де Бьязи влетели Люксембургу (1:2).

Через три дня сборная Азербайджана отправилась в Никосию, где на стадионе ГСП она победила команду Кипра (1:0).

Прогноз и ставка

На победу Черногории в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 4.40, а на победу Азербайджана — 6.90.

В родных стенах команда Фарука Хаджибегича может добыть третью победу кряду и с хорошим отрывом возглавить Группу 1.

Для этого ей нужно разобраться с гостями, у которых не все идеально в обороне. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Черногории больше 1.5 с коэффициентом 1.71. 0