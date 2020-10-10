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    Черногорцы одержат третью победу?

    Черногория — Азербайджан. Прогноз (к. 1.80) и ставки на Лигу наций 10 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Азербайджан
    Стеван Йоветич
    В субботу, 10 октября, в третьем туре Лиги наций дивизиона С группы 1 Черногория в Подгорице примет Азербайджан. Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на Черногория — Азербайджан.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 10 Октября 2020 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 16:00 Азербайджан Азербайджан
  • Баку
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 7.90
  • Ставка!
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    Черногория

    Сборная Черногории в прошлом розыгрыше Лиги наций финишировала третьей в своем квартете с Сербией, Румынией и Литвой. Черногорцы смогли обыграть дважды литовцев, а у первых двух команд отобрали только балл.

    После той компании они приняли участив отборе к Евро-2020, где заняли последнее место не выиграв ни одной игры, трижды сыграв вничью при пяти поражениях.

    В новом розыгрыше Лиги наций Черногория выиграла обе проведенные игры, поочередно одолев на выезде 2:0 Кипр и 1:0 Люксембург.

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    Несколько дней тому назад она в товарищеской игре на своей арене не смогла обыграть сборную Латвии, сыграв в ничью со счетом 1:1.

    Азербайджан

    Азербайджан в прошлом розыгрыше Лиги наций, выступая в дивизионе Д, стал вторым в своем квартете, опередив Фареры и Мальту, но отстав от Косово.

    В квалификационном турнире чемпионата Европы-2020 «страна огней» заняла последнее место в своей группе, набрав лишь балл. Но этот пункт они заработали в домашней игре с серебряным призером ЧМ-2018 Хорватией — 1:1.

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    • В этой Лиге наций азербайджанцы сперва в родных стенах были биты Люксембургом (1:2), но затем одолели на выезде Кипр со счетом 1:0.

    Между собой эти сборные провели лишь одну встречу. В 2010 году в товарняке черногорцы дома переиграли азербайджанцев 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу Черногории предлагают — 1.51.

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    На викторию Азербайджана дают — 6.55, ничья оценена — в 4.30.

    Черногория явно в такой группе нацелилась на повышение в классе. Прогнозируем, что черногорцы дома убедительно выиграют у гостей из Кавказа. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1). 0

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    Черногория — Азербайджан. Прогноз (к. 1.80) и ставки на Лигу наций 10 октября 2020 года. Прогноз на Черногория — Азербайджан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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