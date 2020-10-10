Черногория — Азербайджан. Прогноз (к. 1.80) и ставки на Лигу наций 10 октября 2020 года

В субботу, 10 октября, в третьем туре Лиги наций дивизиона С группы 1 Черногория в Подгорице примет Азербайджан. Игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на Черногория — Азербайджан.

Черногория

Сборная Черногории в прошлом розыгрыше Лиги наций финишировала третьей в своем квартете с Сербией, Румынией и Литвой. Черногорцы смогли обыграть дважды литовцев, а у первых двух команд отобрали только балл.

После той компании они приняли участив отборе к Евро-2020, где заняли последнее место не выиграв ни одной игры, трижды сыграв вничью при пяти поражениях.

В новом розыгрыше Лиги наций Черногория выиграла обе проведенные игры, поочередно одолев на выезде 2:0 Кипр и 1:0 Люксембург.

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Несколько дней тому назад она в товарищеской игре на своей арене не смогла обыграть сборную Латвии, сыграв в ничью со счетом 1:1.

Азербайджан

Азербайджан в прошлом розыгрыше Лиги наций, выступая в дивизионе Д, стал вторым в своем квартете, опередив Фареры и Мальту, но отстав от Косово.

В квалификационном турнире чемпионата Европы-2020 «страна огней» заняла последнее место в своей группе, набрав лишь балл. Но этот пункт они заработали в домашней игре с серебряным призером ЧМ-2018 Хорватией — 1:1.

В этой Лиге наций азербайджанцы сперва в родных стенах были биты Люксембургом (1:2), но затем одолели на выезде Кипр со счетом 1:0.

Между собой эти сборные провели лишь одну встречу. В 2010 году в товарняке черногорцы дома переиграли азербайджанцев 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу Черногории предлагают — 1.51.

На викторию Азербайджана дают — 6.55, ничья оценена — в 4.30.

Черногория явно в такой группе нацелилась на повышение в классе. Прогнозируем, что черногорцы дома убедительно выиграют у гостей из Кавказа. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1). 0