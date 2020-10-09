«Нижний Новгород» — «Балтика». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года

В пятницу, 9 октября, в 14-м туре первенства первой российской лиги «Нижний Новгород» дома сыграет с калининградской «Балтикой». Игра начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Балтика».

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» с 28 набранными пунктами разместился на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ, уступая лидеру чемпионата всего лишь один балл.

После того, как нижегородцы 5 сентября в Самаре проиграли «Крылышкам» со счетом 0:3, затем они только побеждали, выиграв шесть матчей при этом пять из них «всухую».

В минувшем туре «сине-голубые» на выезде смогли перестрелять крепкий «Краснодар-2» (3:2), а туром ранее они на своей территории разгромили «Акрон» — 3:0.

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У «Нижнего Новгорода» первая домашняя статистика в лиге. Команда выиграла шесть встреч при одной мировой и одном фиаско, разница мячей — 13:3.

«Балтика»

С 22 набранными пунктами «Балтика» расположилась на восьмой позиции в турнирке ФНЛ. Отставание от зоны плей-офф составляет четыре очка.

В прошлом игровом дне калининградцы смогли прервать свою безвыигрышную серию, одолев минимально дома «Енисей» — 1:0.

Перед этим «балтийцы» расписали выездные мировые с «Оренбургом» (2:2) и «СКА-Хабаровск» (0:0), но в родных стенах уступили 1:2 «Велесу» и 0:1 «Чайке».

«Балтика» в текущем чемпионате на выезде потерпела лишь одно фиаско, еще две встречи она выиграла и четырежды сыграла вничью, разница мячей — 7:6.

В минувшем сезоне «Балтика» дома выиграла (2:1), а в Нижнем Новгороде была ничья — 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нижнего Новгорода» — 1.80, победа «Балтики» — 4.90, ничья — 3.44.

Нижегородцы набрали превосходную форму, что не скажешь о их предстоящем сопернике. Прогнозируем в грядущем поединке викторию хозяев.

Наша ставка на эту игру — П1. 0