Аргентина — Эквадор. Прогноз (к. 1.85) и ставки на квалификацию ЧМ-2022 9 октября 2020 года

Аргентина
Последний на сегодняшний день официальный матч команда провела 6 июля 2019 года. В борьбе за третье место на Копа Америка голы Агуэро и Дибалы подарили сборной победу над Чили (2:1).
После завершения данного турнира она приняла участие в пяти контрольных поединках. 6 сентября 2019 года в Лос-Анджелесе бело-голубые вновь сыграли с чилийцами, но на этот раз встреча завершилась ничьей 0:0.
Спустя несколько дней подопечные Лионеля Скалони уверенно переиграли Мексику (4:0), а затем аргентинцы расписали мировую с Германией (2:2).
В трех последних на сегодня матчах Аргентина разгромила Эквадор (6:1), победила Бразилию (1:0) и разошлась миром с Уругваем (2:2). Это будет первый матч для Лионеля Месси после дисквалификации.
Эквадор
На Копа Америка-2019 команда показала плохой результат, проиграв две первый встречи и сыграв в третьем матче вничью. Таким образом, турнир эквадорцы покинули после завершения групповой стадии.
После этого «Триколор» проводили только товарищеские матчи. Сперва с минимальным счетом они обыграли финалиста Кубка Америки сборную Перу (0:1).
Позже номинальные гости выиграли 3:0 у сборной Боливии. После этого сборная Эквадора потерпела разгром от Аргентины со счетом 1:6.
Стоило в ноябре 2019 года разбить Тринидад и Тобаго (3:0), как снова пришла очередь терпеть неудачу. Обидчиком Эквадора в его последнем на сегодня поединке стала Колумбия (0:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,27.
Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,00.
Прогноз и ставка на матч — Аргентина выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 1,85. 0