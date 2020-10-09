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    Как Месси вернется в сборную Аргентины?

    Аргентина — Эквадор. Прогноз (к. 1.85) и ставки на квалификацию ЧМ-2022 9 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Эквадор
    Месси возвращаются в сборную после дисквалификации
    9 октября в матче первого тура отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Аргентины в Буэнос Айресе сыграет с национальной командой Эквадора. Начало — в 03:30 по мск. Прогноз на Аргентина — Эквадор.

    Аргентина

    Последний на сегодняшний день официальный матч команда провела 6 июля 2019 года. В борьбе за третье место на Копа Америка голы Агуэро и Дибалы подарили сборной победу над Чили (2:1).

    После завершения данного турнира она приняла участие в пяти контрольных поединках. 6 сентября 2019 года в Лос-Анджелесе бело-голубые вновь сыграли с чилийцами, но на этот раз встреча завершилась ничьей 0:0.

    Спустя несколько дней подопечные Лионеля Скалони уверенно переиграли Мексику (4:0), а затем аргентинцы расписали мировую с Германией (2:2).

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    В трех последних на сегодня матчах Аргентина разгромила Эквадор (6:1), победила Бразилию (1:0) и разошлась миром с Уругваем (2:2). Это будет первый матч для Лионеля Месси после дисквалификации.

    Эквадор

    На Копа Америка-2019 команда показала плохой результат, проиграв две первый встречи и сыграв в третьем матче вничью. Таким образом, турнир эквадорцы покинули после завершения групповой стадии.

    После этого «Триколор» проводили только товарищеские матчи. Сперва с минимальным счетом они обыграли финалиста Кубка Америки сборную Перу (0:1).

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    • Позже номинальные гости выиграли 3:0 у сборной Боливии. После этого сборная Эквадора потерпела разгром от Аргентины со счетом 1:6.

    Стоило в ноябре 2019 года разбить Тринидад и Тобаго (3:0), как снова пришла очередь терпеть неудачу. Обидчиком Эквадора в его последнем на сегодня поединке стала Колумбия (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,27.

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    Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Прогноз и ставка на матч — Аргентина выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 1,85. 0

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    Аргентина — Эквадор. Прогноз (к. 1.85) и ставки на квалификацию ЧМ-2022 9 октября 2020 года. Прогноз на Аргентина — Эквадор. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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