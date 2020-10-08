«Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата MLS 8 октября 2020 года

В четверг, 8 октября, «Сиэтл Саундерс» на своем поле примет «Реал Солт-Лейк» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сэнчури Линк-Филд», начнется в 05:00 по московскому времени. Прогноз на «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк».

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 27 очков.

Подопечные Брайана Шмецера одержали восемь побед, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения.

В пяти предыдущих матчах «Саундерс» обыграли «Сан-Хосе» (7:1), «Лос-Анджелес» (3:0), «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1) и «Ванкувер» (3:1), а также уступили «Портленду» (0:1).

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После травм у «Сиэтла» восстанавливаются Дани Лейва и Джовин Джонс.

«Реал Солт-Лейк»

«Реал Солт-Лейк» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 18 баллами.

На счету «королевского клуба» четыре победы, шесть ничьих и пять поражений.

В сентябре команда Фредди Хуареса выиграла у «Лос-Анджелеса» (3:0) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:0), но между этими победами проиграла «Колорадо» (0:5) и «Ванкуверу» (1:2), а в своем последнем матче разошлась миром с «Миннесотой» (0:0).

На карантине у «Реала» находятся Эвертон Луис и Джузеппе Росси.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сиэтл Саундерс» — 1.62, победа «Реал Солт-Лейк» — 4.80, ничья — 4.40.

«Саундерс» лидируют в своей конференции, в последнее время они добиваются ярких успехов, забивая много голов. Уже этих аргументов достаточно, чтобы поставить на них.

В то же время у «королевского клуба» дела идут не лучшим образом, да и длительный перелет из Миннесоты в Сиэтл вряд ли пойдет ему на пользу. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Сиэтл Саундерс" с форой -1» за 2.00.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.65, учитывая высокую результативность «Реала». 0