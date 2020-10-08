«Филадельфия Юнион» — «Цинциннати». Прогноз (к. 2.20) и ставки на МЛС 8 октября 2020 года

«Филадельфия Юнион» встретится на своем поле с «Цинциннати» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Матч состоится 8 октября, начало — в 2:30 мск. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Цинциннати».

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия», штат Пенсильвания, на данном этапе регулярки находится на четвертом месте в таблице Востока. В своей копилке она имеет девять очков.

Команда лишь на один балл отстает от идущего третьим «Орландов Сити». До лидера она отстает лишь на три очка, и любая победа позволяет ей стать второй в таблице.

В своем прошлом матче коллектив проиграл на выезде «Торонто». Это поражение прекратило беспроигрышную серию в пять матчей.

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В эти поединках франчайз только раз не сумел одержать победу, сыграв вничью как раз с грядущим соперником.

«Цинциннати»

«Цинциннати» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. На своем счету она имеет 13 очков.

Команда на четыре балла отстает от зоны, которая позволяет играть в серии плей-офф. От грядущих оппонентов она отстает 15 пунктов.

В шести предыдущих поединках коллектив потерпел четыре поражения. Лишь в одном матче он сумел одержать победу — над «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:0).

Сейчас у франчайза особенно плохая форма, ведь в двух прошлых играх она потерпела поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,63.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,75.

Прогноз и ставка на матч — «Филадельфия» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,20. 0