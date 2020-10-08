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    Поднимется ли «Филадельфия» в топ-3 конференции?

    «Филадельфия Юнион» — «Цинциннати». Прогноз (к. 2.20) и ставки на МЛС 8 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия Юнион» — «Цинциннати»
    «Филадельфия» идет на 4 месте Востока
    «Филадельфия Юнион» встретится на своем поле с «Цинциннати» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Матч состоится 8 октября, начало — в 2:30 мск. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Цинциннати».
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    Футбол. США. MLS 08 Октября 2020 года
    Филадельфия Юнион
  • Филадельфия
    •  Филадельфия Юнион 02:30 Цинциннати Цинциннати
  • США. MLS
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.60
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
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    «Филадельфия Юнион»

    «Филадельфия», штат Пенсильвания, на данном этапе регулярки находится на четвертом месте в таблице Востока. В своей копилке она имеет девять очков.

    Команда лишь на один балл отстает от идущего третьим «Орландов Сити». До лидера она отстает лишь на три очка, и любая победа позволяет ей стать второй в таблице.

    В своем прошлом матче коллектив проиграл на выезде «Торонто». Это поражение прекратило беспроигрышную серию в пять матчей.

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    В эти поединках франчайз только раз не сумел одержать победу, сыграв вничью как раз с грядущим соперником.

    «Цинциннати»

    «Цинциннати» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. На своем счету она имеет 13 очков.

    Команда на четыре балла отстает от зоны, которая позволяет играть в серии плей-офф. От грядущих оппонентов она отстает 15 пунктов.

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    • В шести предыдущих поединках коллектив потерпел четыре поражения. Лишь в одном матче он сумел одержать победу — над «Нью-Йорк Ред Буллз» (1:0).

    Сейчас у франчайза особенно плохая форма, ведь в двух прошлых играх она потерпела поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,63.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,75.

    Прогноз и ставка на матч — «Филадельфия» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,20. 0

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    «Филадельфия Юнион» — «Цинциннати». Прогноз (к. 2.20) и ставки на МЛС 8 октября 2020 года. Прогноз на «Филадельфия Юнион» — «Цинциннати». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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