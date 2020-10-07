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    Португалия — Испания. Прогноз (к. 1.85) и ставки на футбольный товарищеский матч 7 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Испания
    Криштиану Роналду
    В среду, 7 октября, сборная Португалии на своем поле примет команду Испании в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Португалия — Испания.

    Португалия

    Сборная Португалии успешно квалифицировалась на Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе B.

    Подопечные Фернанду Сантуша набрали 17 очков, на три балла отстав от команды Украины, которой они проиграли в Киеве 14 октября 2019 года со счетом 1:2.

    Других поражений в недавнем прошлом у португальцев не было. В сентябрьских матчах Лиги наций они разгромили Хорватию (4:1) и выиграли у Швеции (2:0).

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    За сборную Португалии в ближайших встречах не смогут сыграть травмированные Андре Гомеш и Жоау Мариу.

    Испания

    Сборная Испании тоже успешно вышла в финальную стадию Евро-2020, выиграв отборочную группу F.

    «Фурия роха» набрала 26 очков из 30 возможных, не потерпев ни одного поражения в десяти турах.

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  • 28/09/2020

    • В рамках Лиги наций в сентябре команда Луиса Энрике разошлась миром с Германией (1:1), а также разгромила Украину (4:0).

    В национальную команду из-за травмы не приехал Марко Асенсио. Также вызов не получили Тьяго Алькантара и Оскар.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры не видят фаворита: победа сборной Португалии — 2.60, победа сборной Испании — 2.60, ничья — 3.30.

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    Игра является подготовительной для обеих команд, которые в октябре продолжат выступления в Лиге наций. Впрочем, вряд ли кто-либо отнесется к встрече легкомысленно, ведь она считается принципиальной для двух соседствующих государств.

    На своем поле португальцы попробуют победить, и их шансы довольно высоки, учитывая форму Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша. Однако в сентябре испанцы тоже проявили себя хорошо и, что самое главное, забили много мячей. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 2,5» за 1.85.

    Также можно присмотреться к ставке на ничью. Ни одну из команд точно не устроит поражение, а вот ничейный исход вполне может быть принят как игроками, так и болельщиками. 0

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    Португалия — Испания. Прогноз (к. 1.85) и ставки на футбольный товарищеский матч 7 октября 2020 года. Прогноз на Португалия — Испания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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