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    Сможет ли «Аталанта» забить быстрый гол?

    «Аталанта» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Италии 04.10.2020

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Кальяри»
    Дуван Сапата
    В 3-м туре итальянской Серии А «Аталанта» будет принимать «Кальяри». Матч пройдет в 4 октября в Бергамо. Начало — в 13:30 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Кальяри».
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Октября 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 13:30 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 6.25
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    Прошлый чемпионат Италии «Аталанта» завершила с бронзовыми медалями. Кроме того, команда Джан Пьеро Гаспрерини добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.

    В прошлом сезоне беспроигрышная серия «Аталанты» в чемпионате насчитывала 17 матчей и прервалась только в последнем туре.

    В межсезонье бергамаски провели четыре матча против клубов из низших дивизионов, во всех одержали победы и забивали как минимум три гола, но при этом и пропускали в каждом поединке.

    В чемпионате «Аталанта» стартовала с выездного матча. Команда на выезде в результативном стиле обыграла «Торино» со счетом 4:2. Далее удалось на выезде разгромить «Лацио» со счетом 4:1.

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    После двух туров «Аталанта» расположилась на втором месте в Серии А, уступая «Наполи» по разнице мячей.

    «Кальяри»

    «Кальяри» прошлый чемпионат Италии завершил на 14-м месте. Причем в последних десяти турах команде удалось одержать лишь одну победу при пяти поражениях.

    В межсезонье команду возглавил Эусебио ди Франческо. «Кальяри» размялся против «Ольбии» (1:0), а также провел контрольный матч с «Ромой» (2:2).

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  • 28/09/2020

    • Новый чемпионат команда начала не лучшим образом. В стартовом матче «Кальяри» против «Сассуоло» была зафиксирована ничья (1:1), а во втором туре клуб из Сардии проиграл «Лацио» (0:2).

    В турнирной таблице «Кальяри» пока занимает лишь 15-е место.

    Прогноз и ставка

    На победу «Аталанты» дается коэффициент 1,29, на ничью — 6,70, а на победу «Кальяри» — 10,5.

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    В прошлом сезоне «Кальяри» удалось обыграть «Аталанту» на выезде со счетом 2:0, а в поединке второго круга уже бергамаски одержали выездную победу со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на матч — «Аталанта» забьет первый гол до 30-й минуты с коэффициентом 1,83. 0

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    «Аталанта» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Италии 04.10.2020. Прогноз на «Аталанта» — «Кальяри». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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