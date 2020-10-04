«Аталанта» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Италии 04.10.2020

В 3-м туре итальянской Серии А «Аталанта» будет принимать «Кальяри». Матч пройдет в 4 октября в Бергамо. Начало — в 13:30 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Кальяри».

«Аталанта»

Прошлый чемпионат Италии «Аталанта» завершила с бронзовыми медалями. Кроме того, команда Джан Пьеро Гаспрерини добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне беспроигрышная серия «Аталанты» в чемпионате насчитывала 17 матчей и прервалась только в последнем туре.

В межсезонье бергамаски провели четыре матча против клубов из низших дивизионов, во всех одержали победы и забивали как минимум три гола, но при этом и пропускали в каждом поединке.

В чемпионате «Аталанта» стартовала с выездного матча. Команда на выезде в результативном стиле обыграла «Торино» со счетом 4:2. Далее удалось на выезде разгромить «Лацио» со счетом 4:1.

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После двух туров «Аталанта» расположилась на втором месте в Серии А, уступая «Наполи» по разнице мячей.

«Кальяри»

«Кальяри» прошлый чемпионат Италии завершил на 14-м месте. Причем в последних десяти турах команде удалось одержать лишь одну победу при пяти поражениях.

В межсезонье команду возглавил Эусебио ди Франческо. «Кальяри» размялся против «Ольбии» (1:0), а также провел контрольный матч с «Ромой» (2:2).

Новый чемпионат команда начала не лучшим образом. В стартовом матче «Кальяри» против «Сассуоло» была зафиксирована ничья (1:1), а во втором туре клуб из Сардии проиграл «Лацио» (0:2).

В турнирной таблице «Кальяри» пока занимает лишь 15-е место.

Прогноз и ставка

На победу «Аталанты» дается коэффициент 1,29, на ничью — 6,70, а на победу «Кальяри» — 10,5.

В прошлом сезоне «Кальяри» удалось обыграть «Аталанту» на выезде со счетом 2:0, а в поединке второго круга уже бергамаски одержали выездную победу со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на матч — «Аталанта» забьет первый гол до 30-й минуты с коэффициентом 1,83. 0