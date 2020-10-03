«Штутгарт» — «Байер». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Бундеслиги 3 октября 2020 года

В третьем туре чемпионата Германии «Штутгарт» будет принимать «Байер». Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» 3 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Байер».

«Штутгарт»

Перед началом нового сезона футбольный клуб из одноименного города сыграл в пяти товарищеских встречах.

На старте предсезонки «Штутгарт» раскатал «Зандхаузен» (6:1), а затем он всухую влетел «Ливерпулю» (0:3).

Следующие три матча закончились победами «автозаводцев» в противостояниях с «Гамбургом» (3:2), «Арминией» (2:0) и «Страсбуром» (4:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

В дебютном поединке нового сезона команда Пеллегрино Матараццо обыграла «Ганзу» в Кубке (1:0), а в Бундеслиге «Штутгарт» уступил «Фрайбургу» (2:3) и победил «Майнц» (4:1).

«Байер»

Перед началом нового сезона леверкузенский клуб успел принять участие лишь в одном контрольном матче, в котором он обменялся голами с «Андерлехтом» (1:1).

Затем был яркий перформанс «Байера» в Кубке страны. На стадии 1/32 «фармацевты» прихлопнули «Айнтрахт Нордерштедт» из Региональной Лиги (7:0).

А в первом туре чемпионата подопечные Петера Боса сразились с «Вольфсбургом». Однако на «Фольксваген Арене» зрители голы так и не увидели (0:0).

Второй тур чемпионата подарил противостояние «Байера» с «РБ Лейпцигом». В родных стенах «аптекари» расписали с «быками» мировую (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Штутгарта» в третьем туре Бундеслиги оценивается букмекерами в 3.88, на ничью они дают коэффициент 4.18, а на победу «Байера» — 1.89.

Сейчас «Байер» идет 12 в турнирной таблице с двумя очками на счету и разницей голов 1:1. Но клуб из Леверкузена на старте сыграл с сильными соперниками.

А в гостевом матче против выходцев из Второй Бундеслиги «аптекари» добудут 3 очка. Наши прогноз и ставка — победа «Байера» с коэффициентом 1.89. 0