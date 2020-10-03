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    Приструнит ли «Сити» новичка АПЛ?

    «Лидс» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 3 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Манчестер Сити»
    Фернандиньо
    В четвертом туре английской Премьер-лиги «Лидс» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 3 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Лидс» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Октября 2020 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 19:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.10
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
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    «Лидс»

    В трех турах чемпионата Англии команда из одноименного города заработала 6 очков, забила 8 голов и пропустила 7 мячей. В таблице она идет седьмой.

    На старте сезона дебютант Премьер-лиги отправился в гости к чемпиону. На «Энфилде» соперники устроили голевое шоу, в котором «Лидс» все же был слабее (3:4).

    После игры с «Ливерпулем» команда Марсело Бьелсы приняла участие в Кубке лиги. В противостоянии с «Халлом» в рамках 1/32 «павлины» уступили по пенальти (1:1, 8:9).

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    19 сентября «Лидс» сыграл с «Фулхэмом» в АПЛ. На своем поле белые одержали верх (4:3). В следующем матче подопечные Бьелсы победили «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

    «Манчестер Сити»

    Команда из Манчестера пока провела лишь 2 матча в новом сезоне АПЛ. В этих встречах небесно-голубые заработали 3 балла и заняли 13 место в таблице.

    В дебютной игре Премьер-лиги сезона 2020/2021 «Манчестер Сити» в гостях уверенно разобрался с «Вулверхэмптоном» (3:1).

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    • Затем команда Хосепа Гвардиолы принимала «Борнмут» в 1/16 финала Кубка лиги. В непростой встрече на «Этихад» «горожане» оказались сильнее (2:1).

    А во втором туре чемпионата «Манчестер Сити» дома был разгромлен «Лестером» (2:5). В конце сентября подопечные Гвардиолы раскатали «Бернли» в 1/8 Кубка лиги (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лидса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.50, на ничью — 5.60, а на победу «Манчестер Сити» — 1.37.

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    В игре на «Элланд Роуд» телезрители увидят тактическую битву двух именитых тренеров.

    «Горожанам» в грядущей встрече будет сложно противостоять дерзким новичкам, но после разгромного поражения от «Лестера» Гвардиола обязан реабилитироваться.

    Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» победит и тотал больше 2.5 за 1.70. 0

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    «Лидс» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч АПЛ 3 октября 2020 года. Прогноз на «Лидс» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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