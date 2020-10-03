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    Обгонит ли «Дортмунд» «Фрайбург» в таблице?

    «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Бундеслиги 3 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Фрайбург»
    Эрлинг Холанн
    В третьем туре чемпионата Германии «Боруссия» Д будет принимать «Фрайбург». Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 3 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Фрайбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Октября 2020 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 16:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «Боруссия» Д

    В двух турах чемпионата Германии дортмундская команда заработала всего 3 очка. В таблице Бундеслиги она сейчас находится на десятой строчке.

    14 сентября «Боруссия» Д провела первый официальный поединок в сезоне. В рамках 1/32 финала Кубка она разгромила «Дуйсбург» (5:0).

    А на старте чемпионата «шмели» легко разобрались с «Боруссией» М на своем поле (2:0). Позже подопечные Люсьена Фавра проиграли «Аугсбургу» (0:2).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    30 сентября «Боруссия» Д встретилась с «Баварией» в споре за Суперкубок. На «Альянц Арене» черно-желтые дали бой мюнхенцам, но в итоге потерпели поражение (2:3).

    «Фрайбург»

    В летней предсезонке клуб из города Фрайбург-им-Брайсгау провел четыре товарищеских матча. В первом контрольном поединке была ничья с «Карлсруэ» (1:1).

    В следующих трех встречах «Фрайбург» победил. Команда Кристиана Штрайха была сильнее «Дорнбирна 1913» (8:1), «Санкт-Галлена» (3:1) и «Гурника Забже» (4:1).

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    • Новый сезон «Фрайбург» начал с противостояния с «Мангеймом» в 1/32 финала Кубка Германии. В матче на «Карл-Бенц» гости добыли победу (2:1).

    Выиграл «Фрайбург» и в первом туре Бундеслиги, одолев «Штутгарт» (3:2), а в следующем поединке коллектив Кристиана Штрайха расписал мировую с «Вольфсбургом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.30, на ничью — 6.45, а на победу «Фрайбурга» — 9.70.

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    Перед этим матчем дортмундцы столкнулись с большими кадровыми потерями. Однако оставшейся скамейки должно хватить команде Фавра для уверенной игры дома.

    На «Сигнал Идуна Парк» «шмели» будут пытаться улучшить свое турнирное положение, а для этого им придется справиться с непростой обороной Фрайбурга. Наши прогноз и ставка — «Боруссия» Д забьет в обоих таймах за 1.84. 0

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    «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Бундеслиги 3 октября 2020 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Фрайбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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