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    В домашней игре с «Маккаби» «Тоттенхэм» не будет медлить

    «Тоттенхэм» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Маккаби» Хайфа
    «Тоттенхэм»
    В квалификации Лиги Европы «Тоттенхэм» будет принимать «Маккаби» Хайфа. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 1 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Маккаби» Хайфа.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Октября 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Маккаби Хф Маккаби Хф
  • Хайфа
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
    •

    «Тоттенхэм»

    В начале сезона 2020/2021 лондонская команда сыграла с «Эвертоном» в Премьер-лиге. На своем поле «шпоры» проиграли с минимальным счетом (0:1).

    После смазанного старта «Тоттенхэм» идет без поражений. 17 сентября подопечные Жозе Моуринью прошли «Локомотив» Пловдив в Лиге Европы (2:1).

    Затем во втором туре АПЛ лондонцы разгромили «Саутгемптон» (5:2). В следующем еврокубковом матче лилейно-белые победили «Шкендию» (3:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А в третьем поединке чемпионата Англии «Тоттенхэм» упустил 3 очка в игре с «Ньюкаслом» (1:1), после чего в Кубке лиги «шпоры» прошли «Челси» в серии пенальти (1:1, 5:4).

    «Маккаби» Хайфа

    Израильский клуб из города Хайфа успел сыграть в двух турах чемпионата страны. В первом поединке эта команда 30 августа победила «Хапоэль» Хадера (2:1).

    9 сентября «Маккаби Хайфа» провел дебютную встречу в рамках квалификации Лиги Европы. В этом матче зеленые одержали верх над боснийским «Железничаром» (3:1).

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    • Затем был второй поединок в израильской Суперлиге. На своем поле подопечные Барака Бахара без проблем обыграли «Хапоэль» Беэр-Шева (3:1).

    В четвертьфинале квалификации ЛЕ «Маккаби» Хайфа победил «Кайрат» (2:1), а в игре 24 сентября зеленые одержали верх над «Ростовом» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.19, на ничью — 6.85, а на победу «Маккаби» Хайфа — 14.5.

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    Сейчас «Тоттенхэм» имеет очень плотный график. После непростой игры с «Челси» в Кубке 29 сентября «шпоры» вынуждены выступить в еврокубках спустя 2 дня.

    Однако на данном этапе сезона команда Моуринью выглядит убедительно и идет без поражений. На своем поле она должна быстро забить пару мячей, чтобы спокойно провести матч. Наши прогноз и ставка — тотал первого тайма больше 1 с коэффициентом 1.58. 0

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    «Тоттенхэм» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Маккаби» Хайфа. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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