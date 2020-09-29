«Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Ла Лиги 29 сентября 2020 года

В 4-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Доностия Сан-Себастьян» 29 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Валенсия».

«Реал Сосьедад»

Команда из Сан-Себастьяна в стартовом матче нового сезона сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1). С одной стороны результат так себе, все-таки «Реал Сосьедад» как минимум заметно лучше по качеству состава.

И все же, ничью с «Вальядолидом» нельзя назвать неудачей, в гостях против таких соперников всегда сложно набирать очки.

То же самое можно сказать и про ничью с мадридским «Реалом» (0:0) во втором туре. Баски могли как одолеть чемпиона, так и проиграть ему, если учесть, как развивался ход игры.

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В третьем матче Примеры коллектив разгромил на выезде «Эльче» (3:0). Теперь он занимает третье место с пятью очками.

«Валенсия»

«Валенсия» стала одним из главных разочарований минувшего чемпионата Испании. Имея абсолютно все для попадания в топ-4, «Летучие мыши» в итоге заняли всего лишь девятое место.

Результаты левантийцев в летних матчах Ла Лиги — три победы и шесть поражений в 11-ти матчах.

После таких «достижений» руководство «Валенсии» пригласило в команду Хави Грасию, под руководством которого она победила дома «Леванте» (4:2) в рамках дерби.

До второго тура коллектив не знал поражений пять официальных и товарищеских матчей кряду при четырех победах.

Но во 2-м туре он уступил в гостях «Сельте» (1:2), а в 3-м разошелся миром с «Уэской» (1:1) дома. Клуб идет на пятой строчке с четырьмя баллами.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — победа «Реал Сосьедада», и в матче будет забито три или больше голов за 2,30. 0