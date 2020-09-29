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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Сосьедада»?

    «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Ла Лиги 29 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Валенсия»
    «Реал Сосьедад» идет на третьем месте
    В 4-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Доностия Сан-Себастьян» 29 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 29 Сентября 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.75
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    Команда из Сан-Себастьяна в стартовом матче нового сезона сыграла вничью с «Вальядолидом» (1:1). С одной стороны результат так себе, все-таки «Реал Сосьедад» как минимум заметно лучше по качеству состава.

    И все же, ничью с «Вальядолидом» нельзя назвать неудачей, в гостях против таких соперников всегда сложно набирать очки.

    То же самое можно сказать и про ничью с мадридским «Реалом» (0:0) во втором туре. Баски могли как одолеть чемпиона, так и проиграть ему, если учесть, как развивался ход игры.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В третьем матче Примеры коллектив разгромил на выезде «Эльче» (3:0). Теперь он занимает третье место с пятью очками.

    «Валенсия»

    «Валенсия» стала одним из главных разочарований минувшего чемпионата Испании. Имея абсолютно все для попадания в топ-4, «Летучие мыши» в итоге заняли всего лишь девятое место.

    Результаты левантийцев в летних матчах Ла Лиги — три победы и шесть поражений в 11-ти матчах.

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    • После таких «достижений» руководство «Валенсии» пригласило в команду Хави Грасию, под руководством которого она победила дома «Леванте» (4:2) в рамках дерби.

    До второго тура коллектив не знал поражений пять официальных и товарищеских матчей кряду при четырех победах.

    Но во 2-м туре он уступил в гостях «Сельте» (1:2), а в 3-м разошелся миром с «Уэской» (1:1) дома. Клуб идет на пятой строчке с четырьмя баллами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — победа «Реал Сосьедада», и в матче будет забито три или больше голов за 2,30. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Ла Лиги 29 сентября 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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