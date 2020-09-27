«Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч АПЛ 27 сентября 2020 года

В третьем туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 27 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».

«Тоттенхэм»

Новый сезон в Англии лондонская команда начала с потери очков. 13 сентября на своем поле лилейно-белые минимально уступили «Эвертону» (0:1).

Затем «Тоттенхэм» принял участие в трех встречах в разных турнирах, в которых «шпоры» только выигрывали.

Сперва в квалификации Лиги Европы подопечные Жозе Моуринью одержали верх над «Локомотивом Пловдив» (2:1).

Календарь и таблица АПЛ

Затем в АПЛ «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» (5:2), а в следующей игре в рамках квалификации ЛЕ лондонская команда прошла «Шкендию» (3:1).

«Ньюкасл»

На старте нового сезона команда из города Ньюкасл-апон-Тайн отправилась в Лондон, где на «Олимпийском» она переиграла «Вест Хэм»(2:0).

Затем «Ньюкасл» встретился с «Блэкберном» в рамках 1/32 финала Кубка лиги. На своем поле «сороки» прошли команду из Чемпионшипа (1:0).

20 сентября подопечные Стива Брюса потерпели первое поражение в сезоне. В игре с «Брайтоном» черно-белые пропустили трешку (0:3).

23 сентября «Ньюкасл» встретился с «Моркамом» в 1/16 финала Кубка лиги. В этом матче «сороки» разгромили представителей четвертого по силе дивизиона Англии (7:0).

Прогноз и ставка

На победу «Тоттенхэма» в грядущем матче букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 4.60, а на победу «Ньюкасла» — 7.00.

В Лондоне хозяева будут стремиться к победе, но «Ньюкасл» очень неудобный соперник, который подпортит нервы «шпорам». Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.90. 0