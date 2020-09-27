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    «Тоттенхэму» будет непросто в игре с «Ньюкаслом»

    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч АПЛ 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»
    Харри Кейн
    В третьем туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 27 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Сентября 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 16:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.65
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
    •

    «Тоттенхэм»

    Новый сезон в Англии лондонская команда начала с потери очков. 13 сентября на своем поле лилейно-белые минимально уступили «Эвертону» (0:1).

    Затем «Тоттенхэм» принял участие в трех встречах в разных турнирах, в которых «шпоры» только выигрывали.

    Сперва в квалификации Лиги Европы подопечные Жозе Моуринью одержали верх над «Локомотивом Пловдив» (2:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    Затем в АПЛ «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» (5:2), а в следующей игре в рамках квалификации ЛЕ лондонская команда прошла «Шкендию» (3:1).

    «Ньюкасл»

    На старте нового сезона команда из города Ньюкасл-апон-Тайн отправилась в Лондон, где на «Олимпийском» она переиграла «Вест Хэм»(2:0).

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    • Затем «Ньюкасл» встретился с «Блэкберном» в рамках 1/32 финала Кубка лиги. На своем поле «сороки» прошли команду из Чемпионшипа (1:0).

    20 сентября подопечные Стива Брюса потерпели первое поражение в сезоне. В игре с «Брайтоном» черно-белые пропустили трешку (0:3).

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    23 сентября «Ньюкасл» встретился с «Моркамом» в 1/16 финала Кубка лиги. В этом матче «сороки» разгромили представителей четвертого по силе дивизиона Англии (7:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тоттенхэма» в грядущем матче букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 4.60, а на победу «Ньюкасла» — 7.00.

    В Лондоне хозяева будут стремиться к победе, но «Ньюкасл» очень неудобный соперник, который подпортит нервы «шпорам». Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.90. 0

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    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч АПЛ 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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