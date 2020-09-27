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    ЦСКА заставит нервничать болельщиков «Локомотива»?

    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз (к. 2.22) и ставки на РПЛ 27 сентября 2020 года

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    Московский ЦСКА сыграет на своем стадионе с «Локомотивом» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч состоится 27 сентября в Москве, начало — в 19:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Сентября 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.18
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    «Армейцы» выиграли три предыдущих матча, благодаря чему поднялись в турнирной таблице РПЛ на третье место. Оставание от «Зенита» и «Спартака» составляет всего лишь одно очко.

    Как ни странно, ЦСКА на старте сезона демонстрирует довольно солидную результативность. В недавних играх с «Ахматом», «Спартаком» и «Уфой» команда Виктора Гончаренко забила в общей сложности семь мячей.

    Глобальные выводы, конечно, пока рано делать, в СМИ уже активно говорят о том, что в ЦСКА снова построили команду, которая готова к борьбе за золотые медали.

    Руководство «армейцев» провернуло несколько любопытных сделок на трансферном рынке, пригласив в команду молодых, но, очевидно, что очень талантливых парней.

    Но основное достижение на данном этапе заключается в том, что ЦСКА все же удалось сохранить в команде хорватского полузащитника Николу Влашича, главного дирижера в атаке.

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» в прошлом туре прервали серию из пяти матчей без побед. «Локомотив» с огромным трудом выиграл на своем поле у «Тамбова» (1:0).

    Это позволило команде Марко Николича подняться в таблице на восьмое место. И, в принципе, у «Локомотива» до сих не исчезли шансы побороться даже за золото. Во-первых, отставание от первого места — всего лишь пять очков. А во-вторых — впереди еще больше 20-ти туров.

    Но все это возможно только в случае существенного улучшения игры. А пока что «Локомотив» расстраивает.

    На данный момент «железнодорожники» больше напоминают середняка с явно завышенными амбициями. Еще чуть-чуть, и уже никто не будет сомневаться, что увольнение Юрия Семина было огромной ошибкой.

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    • Есть, правда, и позитивные моменты. «Локомотив» мало пропускает. В трех последних матчах вообще ни одного мяча.

    Но, если так посмотреть, «Ростов» и «Динамо» тоже мало пропускают, но обе команды в итоге с позором вылетели из Лиги Европы. А «Локомотиву» буквально через месяц стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов. С такой игрой там явно нечего делать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу ЦСКА за 2.25, на ничью за 3.60, а на «Локомотив» — 3.56.

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    «Армейцы», в отличие от «железнодорожников», сейчас на ходу. Радуют не только результаты, но и игра ЦСКА. В этом плане к Гончаренко никаких вопросов.

    Чего не скажешь про его коллегу из «Локомотива». У Николича сложная ситуация, команда играет совсем не в тот футбол, о котором было заявлено перед началом сезона. Игра «Локомотива» — хорошее снотворное для всех, у кого есть проблемы со сном.

    Матч вряд ли получится зрелищным с точки зрения забитых мячей — один, ну максимум два гола, не более. Вряд ли кто-то будет чересчур рисковать.

    Поэтому — победа ЦСКА или ничья + тотал меньше 2,5 за 2.22. Удивительно высокий коэффициент для такой ставки. Здесь легко может быть и 0:0, и 1:1, и 1:0 в пользу ЦСКА — это три самых реальных исхода предстоящего дерби. 0

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    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз (к. 2.22) и ставки на РПЛ 27 сентября 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.22
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