«Бордо» — «Ницца». Прогнозы и ставки чемпионат Франции 27 сентября 2020 года

«Бордо» встретится на своем стадионе с «Ниццей» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Матч состоится 27 сентября, начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «Ницца».

«Бордо»

Сезон новый, «Бордо» — старый. Такое впечатление, что в жизни клуба вообще ничего не меняется, и он вечно будет середняком. После четырех матчей в активе «Бордо» пять очков, в турнирной таблице команда занимает 13-е место.

«Бордо» уже успел дважды сыграть вничью со счетом 0:0. Правда, тут есть и за что похвалить команду Жана-Луи Гассе — это были матчи с «Нантом» и «Лионом».

Пока что единственную свою победу «Бордо» одержал в гостевом матче с «Анже» (2:1). Между тем, выезд к «Лансу» завершился поражением со счетом 1:2.

«Ницца»

«Ницца» очень бодро начала чемпионат, выиграла два матча, тут же на горизонте замаячили еврокубковые перспективы, но радость была недолгой.

После побед над «Лансом» и «Страсбургом» команда Патрика Виейра потерпела два поражения — от «Монпелье» и «Пари Сен-Жермен», пропустив в каждом случае по три мяча.

Возможно, последние неудачи связаны с кадровыми проблемами. Например, игру с «ПСЖ» пропустил основной форвард «Ниццы» Каспер Дольберг. Скорее, датчанин не сыграет и против «Бордо».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Бордо» за 2.13, на ничью за 3.32, а на «Ниццу» — за 3.74.

Важная особенность матчей между этими командами заключается в очень низкой результативности. Последний раз больше двух мячей в очном противостоянии «Ницца» и «Бордо» забивали три с половиной года назад. С тех пор только 0:0, 1:0 или 1:1.

И, по всей видимости, ничего экстраординарного не стоит ждать и от предстоящего матча. Ни хозяева, ни гости не могут похвастаться интересной игрой в атаке, к тому же, у «Ниццы» есть серьезные кадровые потери.

Поэтому — ставим на ничью за 3.32. Можно даже на точный счет 0:0 за 7.10.

Факт. «Бордо» сыграл вничью в пяти последних матчах на своем поле. 0