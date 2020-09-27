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    Очередная «засуха» в матче «Бордо» и «Ниццы»?

    «Бордо» — «Ницца». Прогнозы и ставки чемпионат Франции 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бордо» — «Ницца»
    «Бордо» сыграл вничью в пяти последних матчах на своем поле
    «Бордо» встретится на своем стадионе с «Ниццей» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Матч состоится 27 сентября, начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «Ницца».
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Сентября 2020 года
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    «Бордо»

    Сезон новый, «Бордо» — старый. Такое впечатление, что в жизни клуба вообще ничего не меняется, и он вечно будет середняком. После четырех матчей в активе «Бордо» пять очков, в турнирной таблице команда занимает 13-е место.

    «Бордо» уже успел дважды сыграть вничью со счетом 0:0. Правда, тут есть и за что похвалить команду Жана-Луи Гассе — это были матчи с «Нантом» и «Лионом».

    Пока что единственную свою победу «Бордо» одержал в гостевом матче с «Анже» (2:1). Между тем, выезд к «Лансу» завершился поражением со счетом 1:2.

    «Ницца»

    «Ницца» очень бодро начала чемпионат, выиграла два матча, тут же на горизонте замаячили еврокубковые перспективы, но радость была недолгой.

    После побед над «Лансом» и «Страсбургом» команда Патрика Виейра потерпела два поражения — от «Монпелье» и «Пари Сен-Жермен», пропустив в каждом случае по три мяча.

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    Возможно, последние неудачи связаны с кадровыми проблемами. Например, игру с «ПСЖ» пропустил основной форвард «Ниццы» Каспер Дольберг. Скорее, датчанин не сыграет и против «Бордо».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Бордо» за 2.13, на ничью за 3.32, а на «Ниццу» — за 3.74.

    Важная особенность матчей между этими командами заключается в очень низкой результативности. Последний раз больше двух мячей в очном противостоянии «Ницца» и «Бордо» забивали три с половиной года назад. С тех пор только 0:0, 1:0 или 1:1.

    И, по всей видимости, ничего экстраординарного не стоит ждать и от предстоящего матча. Ни хозяева, ни гости не могут похвастаться интересной игрой в атаке, к тому же, у «Ниццы» есть серьезные кадровые потери.

    Поэтому — ставим на ничью за 3.32. Можно даже на точный счет 0:0 за 7.10.

    Факт. «Бордо» сыграл вничью в пяти последних матчах на своем поле. 0

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