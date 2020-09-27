«Арсенал» — «Ростов». Прогноз (к. 3.24) и ставки на чемпионат России 27 сентября 2020 года

Тульский «Арсенал» встретится на своем поле с «Ростовом» в рамках девятого тура чемпионата России. Встреча состоится 27 сентября в Туле, начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Ростов».

«Арсенал»

Тульский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров. «Арсенал» пока не может похвастаться стабильностью, по результатам заметно, что команда продолжает искать свою игру.

Но позитивные моменты, однозначно, есть. Например, на прошлой неделе «Арсенал» выиграл на своем поле у «Сочи» — 3:2. Важная победа над командой, которая находится в лидирующей группе.

И еще один приятный факт: в пяти домашних матчах текущего чемпионата тульский клуб потерпел только одно поражение.

А помимо успешного матча против «Сочи», была еще победа над московским «Динамо».

«Ростов»

«Ростов» — новое разочарование российского футбола. Харизма Карпина, креатив Еременко, талант Шомуродова — этого оказалось слишком мало для победы над «Маккаби» из Хайфы.

«Ростов» вылетел из Лиги Европы, проиграв израильской команде на своем поле со счетом 1:2. На прошлой неделе «Динамо», на этой — «Ростов». Российский футбол не перестает удивлять.

Между тем, в чемпионате дела у «Ростова» идут неплохо. Команда Карпина занимает седьмое место, но при этом отстает от забравшихся на самый верх «Зенита» и «Спартака» всего лишь на три очка. Плотность в таблице радует, что там говорить.

Интересно, что матчи РПЛ с участием «Ростова», как правило, получаются не очень результативными. «Верх» (больше двух мячей) был только в одном из восьми матчей.

Для российского чемпионата у «Ростова» просто идеальная оборона — пять пропущенных мячей в восьми турах.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» букмекеры предлагают поставить за 3.02, на ничью за 3.24, а на «Ростов» — за 2.60.

Сложно сказать, как «Ростов» отреагирует на обидный вылет из Лиги Европы. Успеет ли команда прийти в себя — непонятно.

Карпин, конечно, постарается найти правильные слова, но не факт, что этого окажется достаточно. Тем более «Арсенал» реально опасен на своем поле.

В общем, самая напрашивающаяся ставка здесь — на ничью за 3.24. Этот результат устроит всех — и хозяев, и расстроенных гостей.

Кроме того, можно попробовать сыграть на «обе забьют» (2.05). По одному мячу соперники вполне способны забить.

На ничью со счетом 1:1 можно поставить за 5.65. 0