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    «Челси» проведет еще один результативный матч в АПЛ

    «Вест Бромвич» — «Челси». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 26 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Челси»
    Кай Хаверц
    В третьем туре английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Хоторнс» 26 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Сентября 2020 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 19:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.80
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.37
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    В первом туре Премьер-лиги сезона 2020/2021 «Альбион» на своем поле принимал «Лестер» и потерпел от синих крупное поражение (0:3).

    Затем подопечные Славена Билича сразились с «Харрогейтом» в Кубке лиги. Матч 1/32 финала закончился убедительной победой «Вест Бромвича» (3:0).

    В следующем матче чемпионата «дрозды» встретились с «Эвертоном». На «Гудисон Парк» гости были разгромлены «ирисками» (2:5).

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    Неудачу «Вест Бромвич» потерпел и в Кубке лиги. На стадии 1/16 команда Славена Билича проиграла «Брентфорду» в серии пенальти (2:2, 4:5).

    «Челси»

    Перед началом нового сезона лондонская команда успела провести контрольный поединок с «Брайтоном», в котором соперники не выявили сильнейшего (1:1).

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    • Затем эти клубы встретились друг с другом в первом туре АПЛ. На стадионе «Амекс» подопечные Фрэнка Лэмпарда одержали победу (3:1).

    Во втором туре «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимал «Ливерпуль». Однако домашняя игра закончилась для «аристократов» поражением (0:2).

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    23 сентября «Челси» дома сыграл с «Барнсли» в рамках Кубка лиги. В матче 1/16 финала лондонцы без шансов раскатали соперников (6:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вест Бромвича» в игре третьего тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 8.90, на ничью — 5.10, а на победу «Челси» — 1.39.

    На своем поле «Вест Бром» даст бой гостям, однако насыщенная атака «Челси» должна снова себя проявить. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.65. 0

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