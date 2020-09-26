«Вест Бромвич» — «Челси». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 26 сентября 2020 года

В третьем туре английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Хоторнс» 26 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Челси».

«Вест Бромвич»

В первом туре Премьер-лиги сезона 2020/2021 «Альбион» на своем поле принимал «Лестер» и потерпел от синих крупное поражение (0:3).

Затем подопечные Славена Билича сразились с «Харрогейтом» в Кубке лиги. Матч 1/32 финала закончился убедительной победой «Вест Бромвича» (3:0).

В следующем матче чемпионата «дрозды» встретились с «Эвертоном». На «Гудисон Парк» гости были разгромлены «ирисками» (2:5).

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Неудачу «Вест Бромвич» потерпел и в Кубке лиги. На стадии 1/16 команда Славена Билича проиграла «Брентфорду» в серии пенальти (2:2, 4:5).

«Челси»

Перед началом нового сезона лондонская команда успела провести контрольный поединок с «Брайтоном», в котором соперники не выявили сильнейшего (1:1).

Затем эти клубы встретились друг с другом в первом туре АПЛ. На стадионе «Амекс» подопечные Фрэнка Лэмпарда одержали победу (3:1).

Во втором туре «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимал «Ливерпуль». Однако домашняя игра закончилась для «аристократов» поражением (0:2).

23 сентября «Челси» дома сыграл с «Барнсли» в рамках Кубка лиги. В матче 1/16 финала лондонцы без шансов раскатали соперников (6:0).

Прогноз и ставка

На победу «Вест Бромвича» в игре третьего тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 8.90, на ничью — 5.10, а на победу «Челси» — 1.39.

На своем поле «Вест Бром» даст бой гостям, однако насыщенная атака «Челси» должна снова себя проявить. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.65. 0