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    Сможет ли украинский дебютант сотворить еще одну сенсацию?

    «Риека» — «Колос». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 24 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Риека» — «Колос»
    Игроки «Колоса»
    В четверг, 24 сентября, в третьем раунде отбора Лиги Европы хорватская «Риека» на своем стадионе примет украинский «Колос». Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на «Риека» — «Колос».

    «Риека»

    В прошлом сезоне «Риека» была третьей в чемпионате Хорватии, отстав всего на очко от второй строчки. Также отметим, что в прошлом сезоне она выиграла Кубок Хорватии.

    В своей еврокубковой истории «белые» даже несколько раз играли в групповом раунде Лиги Европы. Последний раз в сезоне 2017/17, где заняли третье место.

    После четырех туров нового национального первенства «фанаты» идут шестыми, одержав две виктории при двух поражениях. В своей последней проведенной встрече они были разгромлены в гостях «Осиеком» (0:3).

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    «Колос»

    Клуб из села Киевской области пока удачно проводит этот сезон. Начал он, правда, с поражения, но от действующего чемпиона донецкого «Шахтера» (1:3) в гостях.

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    После чего только побеждал. Сперва в товарняке «хлеборобы» обыграли донецкий «Олимпик» (3:1), а затем на старте УПЛ дома разделались с ФК «Львов», выиграв 4:0.

    Потом во втором раунде отбора Лиги Европы «Колос» сенсационно в Греции по делу одолел местный «Арис» со счетом 2:1, а в своей заключительной игре в национальном первенстве во Львове переиграл «Рух» — 2:1.

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    В турнирной таблице чемпионата Украины коваливцы находятся на третьей позиции, имея в своей копилке шесть пунктов.

    Прогноз на «Риека» — «Колос»

    Учитывая кадровые проблемы хорватского коллектива, вполне можно ожидать еще одной сенсации от украинского дебютанта.

    Наши прогноз и ставка на эту игру — проход «Колоса». 0

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    «Риека» — «Колос». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 24 сентября 2020 года. Прогноз на «Риека» — «Колос». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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