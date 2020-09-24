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    Сможет ли «Лос-Анджелес Гэлакси» набрать очки в Юте?

    «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогнозы и ставки на MLS 24 сентября

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    Прогноз и ставки на «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
    «Реал Солт-Лейк» пропустил 11 мячей в четырех матчах
    «Реал Солт-Лейк» встретится на своем поле с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках очередного игрового дня в чемпионате MLS. Матч состоится 24 сентября в Юте, начало — в 04:30 мск. Прогноз на «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес Гэлакси».
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    Футбол. США. MLS 24 Сентября 2020 года
    Реал Солт Лэйк
  • Солт-Лэйк Сити
    •  Реал Солт Лэйк 04:30 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
  • Лос-Анджелес
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Реал Солт-Лейк»

    Текущий сезон складывается для «Реала» не очень удачно. После 12-ти матчей команда из Юты занимает всего лишь 11-е, предпоследнее место в таблице Западной конференции.

    В последнее время у команды из Солт-Лейк-Сити наметились серьезные проблемы в обороне. 11 пропущенных мячей в четырех матчах — это, конечно же, чересчур много.

    Единственным приятным моментом в этот период стала домашняя победа над «Лос-Анджелесом» со счетом 3:0. Правда, после этого «Реал» дважды проиграл дома, в том числе «Ванкувер Уайткэпс», который еще совсем недавно был на дней турнирной таблицы.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Небольшой спад, похоже, начался и в игре «Гэлакси». Калифорнийцы набрали лишь одно очко в двух предыдущих матчах, из-за чего опустились в таблице Запада на восьмое место. То есть на данный момент клуб из Лос-Анджелеса «пролетает» мимо плей-офф.

    В предыдущем матче «Гэлакси» проиграли на своем поле «Колорадо Рэпидс» со счетом 0:2. А еще чуть раньше не забили ни одного мяча в игре против «Сан-Хосе Эртквейкс» — здесь ничья 0:0.

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    Кстати, против «Колорадо» впервые после травмы сыграл мексиканец Чичарито, возвращение которого, возможно, поможет «Гэлакси» ударно провести решающую часть сезона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры затрудняются назвать фаворита в предстоящем матче. Поставить на победу «Реала» можно за 2.28, на «Гэлакси» — за 2.83. Свое поля — единственное преимущество команды из Солт-Лейк-Сити. Но это так себе аргумент. Тем более сейчас, когда матчи проходят без болельщиков.

    Поэтому самый оптимальный вариант — ставка на голы. После перерыва должно быть жарко: тотал второго тайма больше 1,5 за 1.75.

    Или так — общий тотал матча больше 3,0 за 1.79. Два предыдущих матча «Гэлакси» получились «низовыми», и в ближайшей игре эта серия, скорее всего, прервется. Матчи между этими командами, как правило, получаются результативными. 0

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    «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогнозы и ставки на MLS 24 сентября. Прогноз на «Реал Солт-Лейк» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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