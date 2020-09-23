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    Вытерпит ли брянское «Динамо» в Самаре?

    «Крылья Советов» — «Динамо» Брянск. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч ФНЛ 23 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Динамо» Брянск
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    23 сентября на «Самара Арене» местные «Крылья Советов» в 11-м туре розыгрыша ФНЛ сыграют с брянским «Динамо». Встреча начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Динамо» Брянск.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» после невнятного старта в первой российской лиге, в последнее время набрали неплохой ход, выиграв «всухую» последние четыре проведенные игры.

    В этом удачном отрезке «волжане» в родных стенах обыграли «Нижний Новгород» (3:0) и «Томь» (2:0), а также в гостях «Чертаново» (1:0) и «Иртыш» (4:0).

    Благодаря этой победной серии клуб из Самары поднялся на третье место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 19 очков, отставая от второй позиции на три пункта.

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    • На «Самара Арене» «Крылышки» в этом сезоне первого дивизиона выиграли три игры при одной мировой и одном фиаско, разница мячей — 7:1.

    «Динамо» Брянск

    Брянское «Динамо» отлично провело стартовый отрезок в ФНЛ, выиграв четыре игры при двух поражениях.

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    • Но затем в команде произошла вспышка коронавируса, из-за чего «бело-синие» получили три технических поражения подряд.

    В минувшем туре «динамовцы» наконец-то вернулись на игровое поле и обыграли на своей территории «Текстильщик» со счетом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    С 15 набранными очкам «Динамо» находится на 11 позиции в турнирной таблице ФНЛ. На выезде команда дважды победила при двух поражениях (одно техническое).

    Прогноз на «Крылья Советов» — «Динамо» Брянск

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.26.

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    На викторию «Динамо» дают — 13.00, ничья оценена — в 5.40

    После долгого перерыва из-за коронавируса гости еще не набрали нужных кондиций. Поэтому в Самаре будут играть сугубо от обороны, стараясь как можно меньше пропустить.

    Прогнозируем, что данная игра не принесет изобилия забитых мячей. Наша ставка — ТМ 2,5. 0

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    «Крылья Советов» — «Динамо» Брянск. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч ФНЛ 23 сентября 2020 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Динамо» Брянск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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