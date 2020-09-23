«Краснодар-2» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч ФНЛ 23 сентября 2020 года

В рамках 11-го тура первенства первой российской лиги «Краснодар-2» на своей территории сыграет 23 сентября с «Оренбургом». Начало встречи — в 15:30 по мск. Прогноз на «Краснодар-2» — «Оренбург».

«Краснодар-2»

После десяти сыгранных туров первенства ФНЛ дубль «Краснодара» находится на 14 позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке 14 баллов, опережая зону вылета на четыре очка.

В минувшем игровом дне «быки» проиграли на выезде «Чайке» со счетом 1:2. Перед этим они не уступали в четырех играх подряд, трижды победив при одной ничьей.

Выиграть удалось на выезде у «Спартака-2» (2:1), а также на своей арене у «Балтики» (3:1) и «СКА-Хабаровска» (4:2). Мировая была в Москве с «Велесом» (2:2).

На своей территории в этом розыгрыше ФНЛ «Краснодар-2» выиграл три игры и раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 10:7.

«Оренбург»

«Оренбург» идет во главе турнирной таблице ФНЛ, выиграв восемь встреч при двух мировых исходах. Ближайший преследователь находится на расстоянии четырех очков.

«Газовики» в прошлом игровом дне на своей арене не смогли переиграть идущий в зоне вылета «Акрон», сыграв 0:0.

А перед этим «сине-белые» выиграли пять матчей чемпионата подряд, пропустив в этом отрезке всего два гола. За всю турнирную дистанцию они получили лишь три пробоины.

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Вне родных стен «Оренбург» в этом чемпионате победил во всех четырех проведенных встречах с общим счетом 6:1.

Прогноз на «Краснодар-2» — «Оренбург»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оренбурга» — 1.63, победа «Краснодара-2» — 5.35, ничья — 3.92.

Дубль «Краснодара» демонстрирует неплохую результативность, и наверняка в родных стенах сможет хотя бы раз огорчить лидера, правда, удержать свои ворота на замке у «быков» вряд ли получится.

Наши прогноз и ставка на эту встречу — обе забьют: да за 1.94. 0