«Фулхэм» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз (к. 2.53) и ставки на Кубок английской лиги 23 сентября 2020 года

Лондонский «Фулхэм» сыграет на своем поле против «Шеффилд Уэнсдэй» в третьем раунде Кубка английской лиги. Матч состоится 23 сентября в Лондоне, начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Шеффилд Уэнсдей».

«Фулхэм»

«Фулхэм» тяжело входит в сезон, но никто и не думал, что будет легко. В АПЛ с первых туров стало ясно, что лондонскую команду ждет непростая борьба за выживание.

Для чего-то более серьезного у «Фулхэма» просто отсутствуют кадровые ресурсы. Серьезного усиления, даже несмотря на выход в элитный дивизион, команда не получила.

В первом туре АПЛ «Фулхэм» почти без сопротивления уступил «Арсеналу» (0:3), а потом был матч с «Лидсом», в котором «дачники» забили три мяча — но все равно проиграли. Яркая игра, но команда Скотта Паркера снова не заработала ни одного очка.

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Однако между этими поражениями была победа над «Ипсвичем» во втором раунде кубка лиги. Победа скромная — всего лишь 1:0. Впрочем, можно отметить, что здесь «Фулхэм» хотя бы не пропустил.

«Шеффилд Уэнсдей»

Между тем, «Шеффилд Уэнсдей» стартовал в кубке лиги с первого раунда, в котором с трудом обыграл «Уолсолл» из второго дивизиона. Все решилось в серии пенальти.

В третий раунд команда из Шеффилда попала после победы над «Рочдейлом» (2:0), еще одним представителем второго дивизиона (четвертый по силе в Англии).

Но учитывать нужно, в первую очередь, успехи «Шеффилд Уэнсдей» в Чемпионшипе. После победы над «Кардифф Сити» команда Гарри Монка сыграл вничью с «Уотфордом», который еще совсем недавно выступал в АПЛ. В этих матчах «Шеффилд Уэнсдей» не пропустил ни одного мяча.

Прогноз и ставка

Сложнейший матч, в котором может произойти все что угодно. И тот факт, что «Фулхэм» из АПЛ, вообще не имеет никакого значения.

Тут, скорее, надо говорить о том, что еще вчера «Фулхэм» был в одном дивизионе с «Шеффилд Уэнсдей» и с тех пор не так уж сильно изменился. А если объективно — вообще не изменился.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Фулхэма» за 1.94, на ничью за 3.85, а на «Шеффилд Уэнсдей» — за 4.00.

Наше мнение — «Шеффилд Уэнсдэй» выйдет в следующий раунд Кубка английской лиги. Коэффициент на это событие — 2.53. Вполне вероятно, что все решится за пределами основного времени. Но «Фулхэм» после этого матча, скорее всего, получит дополнительную возможность сконцентрироваться на АПЛ. 0