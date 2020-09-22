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    «Хэбэй» одержит важную победу?

    «Тяньцзинь Тэда» — «Хэбэй Чайна Форчун». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Суперлиги 22 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тяньцзинь Тэда» — «Хэбэй Чайна Форчун»
    Игроки «Хэбэй»
    В рамках 12-го тура китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда» примет «Хэбэй Чайна Форчун». Матч состоится 22 сентября. Начало в 13:00 по мск. Прогноз на «Тяньцзинь Тэда» — «Хэбэй Чайна Форчун».

    «Тяньцзинь Тэда»

    Команда победами себя не балует. Клуб занимает последнее место в таблице В с двумя очками. Эти пункты хозяева набрали благодаря ничейным результатам «Шицзячжуан» (1:1) и «Чунцин Лифан» (2:2).

    До перемирия «Шицзячжуан» «Тяньцзинь Тэда» потерпел 8 поражений подряд. 12 матчей подряд коллектив не мог выиграть, пока не одержал победу в матче Кубка FA со счетом 2:0 над все тем же «Шицзячжуан».

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    Из поражений можно отметить разгром от «Шанхай СИПГ» 1:4, «Чунцин Лифан» 1:2 и «Бэйцзин Гоань» 0:2.

    «Хэбэй Чайна Форчун»

    Гости набрали 15 очков и занимают 7-е место в таблице. Они всего в одном пункте от зоны плей-офф поэтому им крайне важно одержать победу.

    В последних трех играх «Хэбэй Чайна Форчун» оставался без побед. Клуб потерпел два поражения и сыграл вничью. Команда проиграла «Чунцин Лифан» 4:1 и уступила в Кубке «Ухань Залл» (1:2 П). Еще была расписана результативная ничья с «Бэйцзин Гоань» (3:3).

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    В последнее время «Хэбэй» крайне неудачно выступает в гостях. В шести играх коллектив потерпел 5 поражений и лишь раз одержал победу.

    Прогноз

    По коэффициентам ситуация такая: 4.20 дают на хозяев, 1.80 предлагают на гостей и 3.84 поставили на ничью.

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    • «Хэбэй» всего в паре шагов от зоны плей-офф. Победа повысит шансы команды на попадание в эту зону. Тем более гости выиграли две последние очные встречи — 2:0 и 2:1.

    В последних играх соперники часто пропускали. Особенно это касается первых. Наш вариант — победа «Хэбэй» и ТБ 1.5 за 1.95. 0

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    «Тяньцзинь Тэда» — «Хэбэй Чайна Форчун». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Суперлиги 22 сентября 2020 года. Прогноз на «Тяньцзинь Тэда» — «Хэбэй Чайна Форчун». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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