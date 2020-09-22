«Тяньцзинь Тэда» — «Хэбэй Чайна Форчун». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Суперлиги 22 сентября 2020 года

В рамках 12-го тура китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда» примет «Хэбэй Чайна Форчун». Матч состоится 22 сентября. Начало в 13:00 по мск. Прогноз на «Тяньцзинь Тэда» — «Хэбэй Чайна Форчун».

«Тяньцзинь Тэда»

Команда победами себя не балует. Клуб занимает последнее место в таблице В с двумя очками. Эти пункты хозяева набрали благодаря ничейным результатам «Шицзячжуан» (1:1) и «Чунцин Лифан» (2:2).

До перемирия «Шицзячжуан» «Тяньцзинь Тэда» потерпел 8 поражений подряд. 12 матчей подряд коллектив не мог выиграть, пока не одержал победу в матче Кубка FA со счетом 2:0 над все тем же «Шицзячжуан».

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Из поражений можно отметить разгром от «Шанхай СИПГ» 1:4, «Чунцин Лифан» 1:2 и «Бэйцзин Гоань» 0:2.

«Хэбэй Чайна Форчун»

Гости набрали 15 очков и занимают 7-е место в таблице. Они всего в одном пункте от зоны плей-офф поэтому им крайне важно одержать победу.

В последних трех играх «Хэбэй Чайна Форчун» оставался без побед. Клуб потерпел два поражения и сыграл вничью. Команда проиграла «Чунцин Лифан» 4:1 и уступила в Кубке «Ухань Залл» (1:2 П). Еще была расписана результативная ничья с «Бэйцзин Гоань» (3:3).

В последнее время «Хэбэй» крайне неудачно выступает в гостях. В шести играх коллектив потерпел 5 поражений и лишь раз одержал победу.

Прогноз

По коэффициентам ситуация такая: 4.20 дают на хозяев, 1.80 предлагают на гостей и 3.84 поставили на ничью.

«Хэбэй» всего в паре шагов от зоны плей-офф. Победа повысит шансы команды на попадание в эту зону. Тем более гости выиграли две последние очные встречи — 2:0 и 2:1.

В последних играх соперники часто пропускали. Особенно это касается первых. Наш вариант — победа «Хэбэй» и ТБ 1.5 за 1.95. 0