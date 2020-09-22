«Славия» — «Митьюлланд». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 22 сентября 2020 года

«Славия»
По итогам прошлого сезона «Славия» снова стала чемпионом Чехии. Команда с отрывом в шесть баллов оторвалась от «Виктории» Пльзень.
В минувшей кампании клубу удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победе над «ЧФР Клуж» с общим счетом 2:0 в раунде плей-офф квалификации.
В группповом этапе коллектив попал в «группу смерти» с «Барселоной», «Боруссией» Дортмунд и «Интером», где занял последнее место с двумя ничьими.
В целом, пражане не знают поражений уже 18 поединков кряду при пяти ничьих. В новом сезоне они идут на втором месте чешской лиги с отставанием в два очка от лидера «Спарты».
«Митьюлланд»
«Митьюлланд» в последние пять лет является постоянным участником еврокубков. Дважды датчане играли в Лиге чемпионов, но никогда не проходил квалификацию.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В прошлом сезоне клуб из Хернинга в главном евтротурнире был сразу же остановлен казахской «Астаной» (0:0 и 1:2), а в Лиге Европы был в шаге от группового этапа.
В текущей компании «волки» во 2-м отборочном раунде смогли на выезде обыграть болгарский «Лудогорец» (1:0), а в 3-м раунде — «Янг Бойз» (3:0).
В недавно стартовавшем чемпионате Дании «Митьюлланд» начал неудачно, потерпев в гостях фиаско от «Сеннерйюска» со счетом 0:2.
Тем не менее, в Суперкубке Дании клуб победил «Люнгбю» (1:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,60, ничья — в 3,40.
Рекомендуем ставить на то, что «Славия» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,20. 0