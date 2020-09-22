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    Сделает ли «Славия» шаг в групповой этап Лиги чемпионов?

    «Славия» — «Митьюлланд». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 22 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» — «Митьюлланд»
    «Славия» не проигрывает 18 матчей кряду
    22 сентября в Праге местная «Славия» сыграет с датским «Митьюлландом» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало — 22:00 по мск. Прогноз на «Славия» — «Митьюлланд».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Сентября 2020 года
    Славия Прага
  • Прага
    •  Славия Прага 22:00 Мидтьюланд Мидтьюланд
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.74
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Славия»

    По итогам прошлого сезона «Славия» снова стала чемпионом Чехии. Команда с отрывом в шесть баллов оторвалась от «Виктории» Пльзень.

    В минувшей кампании клубу удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победе над «ЧФР Клуж» с общим счетом 2:0 в раунде плей-офф квалификации.

    В группповом этапе коллектив попал в «группу смерти» с «Барселоной», «Боруссией» Дортмунд и «Интером», где занял последнее место с двумя ничьими.

    В целом, пражане не знают поражений уже 18 поединков кряду при пяти ничьих. В новом сезоне они идут на втором месте чешской лиги с отставанием в два очка от лидера «Спарты».

    «Митьюлланд»

    «Митьюлланд» в последние пять лет является постоянным участником еврокубков. Дважды датчане играли в Лиге чемпионов, но никогда не проходил квалификацию.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлом сезоне клуб из Хернинга в главном евтротурнире был сразу же остановлен казахской «Астаной» (0:0 и 1:2), а в Лиге Европы был в шаге от группового этапа.

    В текущей компании «волки» во 2-м отборочном раунде смогли на выезде обыграть болгарский «Лудогорец» (1:0), а в 3-м раунде — «Янг Бойз» (3:0).

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    В недавно стартовавшем чемпионате Дании «Митьюлланд» начал неудачно, потерпев в гостях фиаско от «Сеннерйюска» со счетом 0:2.

    Тем не менее, в Суперкубке Дании клуб победил «Люнгбю» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,60, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Славия» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,20. 0

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    «Славия» — «Митьюлланд». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 22 сентября 2020 года. Прогноз на «Славия» — «Митьюлланд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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