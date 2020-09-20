«Локомотив» — «Тамбов». Прогноз (к. 2.39) и ставки на чемпионат России 20 сентября 2020 года

«Локомотив»
«Локомотив» поплыл. Без Юрия Семина команда снова скатилась в категорию середняков. Удивительно, что этот процесс занял всего лишь несколько месяцев.
После семи туров «железнодорожники» занимают в турнирной таблице РПЛ десятое место. Пока что работу сербского тренера Марко Николича сложно назвать успешной.
Хотя сезон «Локо» начал с двух побед — нал «Рубином» и «Краснодаром». Но с середины августа столичный клуб еще ни разу не выигрывал — три ничьи и два поражения.
После ухода Алексея Миранчука у «Локомотива» окончательно развалилась игра в атаке.
Недавние матчи против «Зенита» и «Ростова» завершились со счетом 0:0. С одной стороны, приятно, что команда ни разу не пропустила в играх с опасными соперниками, но с другой — у чужих ворот команда Николича тоже ничего не создала.
«Тамбов»
Тем временем «Тамбов» находится недалеко от «Локомотива» — на 12-м месте. Гости набрали семь очков, благодаря чему смогли хотя бы немного отдалиться от зоны вылета.
Последние результаты «Тамбова» указывают на то, что легко с ним никому не будет. В конце августа команда Сергея Первушина сыграла вничью с «Рубином» (2:2), а потом одержала уверенную победу над «Уфой» (2:0).
«Тамбов», кстати, забивает не меньше «Локомотива». В активе гостей сейчас те же семь мячей, что и у «железнодорожников», которые в этом году снова будут представлять Россию в групповом этапе Лиги чемпионов.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на победу «Локомотива» за 1.61, на ничью за 4.15, а на «Тамбов» — за 7.00.
Рассуждать о возможной победе «железнодорожников» нет смысла, у команды есть явные проблемы в атаке, при этом играть придется против «Тамбова», который, скорее всего, будет всем составом защищать собственные ворота.
В общем, хорошо, если в предстоящем матче зрители увидят хотя бы один гол. Больше — вряд ли.
Ставка опасная, но логичная — общий тотал матча меньше 2,0 за 2.39. Без Миранчука забивать в «Локомотиве», как оказалось, некому. «Тамбову» голы тоже не нужны, их и 0:0 устроит. 0