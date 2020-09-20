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    Сможет ли «Локомотив» вскрыть оборону «Тамбова»?

    «Локомотив» — «Тамбов». Прогноз (к. 2.39) и ставки на чемпионат России 20 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Тамбов»
    «Локомотив» ни разу не забил в двух последних матчах
    Московский «Локомотив» встретится на своем поле с «Тамбовом» в рамках восьмого тура чемпионата России. Матч состоится 20 сентября в Москве, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Сентября 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Тамбов Тамбов
  • Тамбов
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.15
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    «Локомотив»

    «Локомотив» поплыл. Без Юрия Семина команда снова скатилась в категорию середняков. Удивительно, что этот процесс занял всего лишь несколько месяцев.

    После семи туров «железнодорожники» занимают в турнирной таблице РПЛ десятое место. Пока что работу сербского тренера Марко Николича сложно назвать успешной.

    Хотя сезон «Локо» начал с двух побед — нал «Рубином» и «Краснодаром». Но с середины августа столичный клуб еще ни разу не выигрывал — три ничьи и два поражения.

    Календарь и таблица РПЛ

    После ухода Алексея Миранчука у «Локомотива» окончательно развалилась игра в атаке.

    Недавние матчи против «Зенита» и «Ростова» завершились со счетом 0:0. С одной стороны, приятно, что команда ни разу не пропустила в играх с опасными соперниками, но с другой — у чужих ворот команда Николича тоже ничего не создала.

    «Тамбов»

    Тем временем «Тамбов» находится недалеко от «Локомотива» — на 12-м месте. Гости набрали семь очков, благодаря чему смогли хотя бы немного отдалиться от зоны вылета.

    Последние результаты «Тамбова» указывают на то, что легко с ним никому не будет. В конце августа команда Сергея Первушина сыграла вничью с «Рубином» (2:2), а потом одержала уверенную победу над «Уфой» (2:0).

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  • 15/09/2020

    • «Тамбов», кстати, забивает не меньше «Локомотива». В активе гостей сейчас те же семь мячей, что и у «железнодорожников», которые в этом году снова будут представлять Россию в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Локомотива» за 1.61, на ничью за 4.15, а на «Тамбов» — за 7.00.

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    Рассуждать о возможной победе «железнодорожников» нет смысла, у команды есть явные проблемы в атаке, при этом играть придется против «Тамбова», который, скорее всего, будет всем составом защищать собственные ворота.

    В общем, хорошо, если в предстоящем матче зрители увидят хотя бы один гол. Больше — вряд ли.

    Ставка опасная, но логичная — общий тотал матча меньше 2,0 за 2.39. Без Миранчука забивать в «Локомотиве», как оказалось, некому. «Тамбову» голы тоже не нужны, их и 0:0 устроит. 0

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    «Локомотив» — «Тамбов». Прогноз (к. 2.39) и ставки на чемпионат России 20 сентября 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.39
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