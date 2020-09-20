ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»«Бавария» отправила пугающее послание Европе Лерой СанеБундеслига 2020/2021. Кто составит конкуренцию «Баварии», за кем из игроков следить? «Ливерпуль»АПЛ. «Эвертон» разгромил «Вест Бромвич», «Челси» примет «Ливерпуль», «Ман Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном»
  • 18:26
    • «Зенит» упустил победу над «Уралом» в Екатеринбурге
  • 15:11
    • Источник: «Локомотив» договорился с Манджукичем
  • 16:58
    • Щербакова — первая после короткой программы на этапе Кубка России
  • 15:56
    • Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на этапе Кубка России
  • 13:34
    • Кержаков согласился возглавить «Томь»
  • 11:20
    • Матч «Акрона» с «Енисеем» не состоится
  • 10:31
    • Роналду получил награду лучшего международного бомбардира от IFFHS
    Все новости спорта

    В игре на «Стэмфорд Бридж» будет много голов

    «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч АПЛ 20 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Челси Прогнозы на Ливерпуль Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ливерпуль»
    «Челси»
    Во втором туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 20 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Ливерпуль».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Сентября 2020 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 18:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Челси»

    Сезон 2019/2020 лондонская команда закончила на 4 позиции в таблице. В 38 турах ей удалось заработать 66 очков.

    В последнем матче АПЛ «Челси» победил «Вулверхэмптон» (2:0), а затем подопечные Фрэнка Лэмпарда проиграли «Арсеналу» (1:2) в финале Кубка Англии.

    Позже было поражение от «Баварии» в ответной встрече Лиги чемпионов (1:4), после чего в контрольном поединке синие расписали мировую с «Брайтоном» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    14 сентября «Челси» провел первый матч в рамках нового сезона АПЛ против «Брайтона». В гостях «аристократы» завоевали 3 очка (3:1).

    «Ливерпуль»

    В минувшем сезоне красные стали чемпионами. В 38 играх АПЛ ливерпульский коллектив набрал 99 очков, забил 85 голов и пропустил 33 мяча.

  • Победа при плохой игре. Это качество может пригодиться «Челси»
  • «Синие» начали сезон в АПЛ с того, что переиграли «Брайтон»
  • 15/09/2020

    • В конце прошлого сезона «Ливерпуль» победил «Челси» (5:3) и «Ньюкасл» (3:1). Затем команда Юргена Клоппа обыграла «Штутгарт» в контрольном матче (3:0).

    Другой товарищеский поединок закончился для «мерсисайдцев» ничьей в противостоянии с «РБ Зальцбургом» (2:2).

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Позже «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в Суперкубке по пенальти (1:1, 5:4). А после победы в контрольной игре над «Блэкпулом» (7:2) команда Клоппа одолела «Лидс» в первом туре АПЛ (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.26, на ничью — 3.78, а на победу «Ливерпуля» — 2.19.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.90
  • Прогноз на матч Ланс — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Фиорентина — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сельта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Порту — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Парма — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо»
  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
    • 23:55 17/09/2020     Игроки ПСЖ и «Марселя» получили пять удалений
  • «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
    • 17:26 14/09/2020     Серхио Регилон
  • Трансферный дайджест. 8-14 сентября
    • 23:05 14/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч АПЛ 20 сентября 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры