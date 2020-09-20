«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч АПЛ 20 сентября 2020 года

Во втором туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 20 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Ливерпуль».

«Челси»

Сезон 2019/2020 лондонская команда закончила на 4 позиции в таблице. В 38 турах ей удалось заработать 66 очков.

В последнем матче АПЛ «Челси» победил «Вулверхэмптон» (2:0), а затем подопечные Фрэнка Лэмпарда проиграли «Арсеналу» (1:2) в финале Кубка Англии.

Позже было поражение от «Баварии» в ответной встрече Лиги чемпионов (1:4), после чего в контрольном поединке синие расписали мировую с «Брайтоном» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

14 сентября «Челси» провел первый матч в рамках нового сезона АПЛ против «Брайтона». В гостях «аристократы» завоевали 3 очка (3:1).

«Ливерпуль»

В минувшем сезоне красные стали чемпионами. В 38 играх АПЛ ливерпульский коллектив набрал 99 очков, забил 85 голов и пропустил 33 мяча.

В конце прошлого сезона «Ливерпуль» победил «Челси» (5:3) и «Ньюкасл» (3:1). Затем команда Юргена Клоппа обыграла «Штутгарт» в контрольном матче (3:0).

Другой товарищеский поединок закончился для «мерсисайдцев» ничьей в противостоянии с «РБ Зальцбургом» (2:2).

Позже «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в Суперкубке по пенальти (1:1, 5:4). А после победы в контрольной игре над «Блэкпулом» (7:2) команда Клоппа одолела «Лидс» в первом туре АПЛ (4:3).

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.26, на ничью — 3.78, а на победу «Ливерпуля» — 2.19.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61. 0