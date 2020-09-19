«Вильярреал» — «Эйбар». Прогноз (к. 2.76) и ставки на чемпионат Испании 19 сентября 2020 года

«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Эйбаром» в рамках второго тура чемпионата Испании. Матч состоится 19 сентября, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Эйбар».

«Вильярреал»

Результат стартового матча в сезоне стал для «Вильярреала» разочарованием. Вопреки прогнозам, «желтая субмарина» не смогла выиграть на своем поле у только что вернувшейся в элиту «Уэски». Всего лишь ничья — 1:1.

Но этому результату не стоит сильно удивляться, в Ла Лиге все умеют играть в футбол, даже главные фавориты могут запросто потерять очки в матчах с командами, которые ведут борьбу за выживание.

И все же эмоции «Вильярреала» можно понять, состав команды после летнего усиления выглядит довольно внушительно на фоне «Уэски».

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Не каждый день в команду приходят такие игроки, как Такефуса Кубо, Дани Парехо и Франсис Коклен. Но, видимо, Унаи Эмери, как обычно, немного перемудрил.

«Эйбар»

Тем времен «Эйбар» тоже потерял очки в первом туре. Но разница в том, что для «Эйбара» домашняя ничья в матче против «Сельты» (0:0) — это успех.

К тому же, баски достойно сыграли в защите, несмотря на потерю двух важных игроков.

Но в то же время бросается в глаза слабая игра «Эйбара» в атаке. За весь матч против «Сельты» команда Хосе Луиса Мендилибара нанесла лишь один удар в створ. Очень скромно.

И если учитывать прошлый сезон, получается, что «Эйбар» в пяти из семи последних матчах в Ла Лиге не забил ни одного мяча.

Прогноз и ставка

Линия на матч четко указывает, что «Вильярреал» в этой игре явный фаворит, на его победу можно поставить за 1.64. Победу «Эйбара» предлагают за 6.50.

Нет ни малейших сомнений, что гости будут изо всех сил стараться, в первую очередь, разрушать игру соперника. В созидании «Эйбар» не очень силен, поэтому единственный надежный вариант — испортить чужое, чем придумать что-то свое.

Но на этот раз, скорее всего, «Эйбару» не удастся реализовать свой план. На своем поле — да, на чужом — точно нет.

В общем, велика вероятность, что «Вильярреал», как и в прошлом сезоне, выиграет у «Эйбара» на своем поле с крупным счетом. Победа «Вильярреала» с форой (-1,5) за 2.76.

И вторая ставка — тотал «Вильярреала» больше 2,0 за 2.45. Лишь бы только Эмери снова ничего не выдумал. 0