ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой СанеБундеслига 2020/2021. Кто составит конкуренцию «Баварии», за кем из игроков следить? Футболисты «Спартака»РПЛ. «Краснодар» разгромил «Химки», «Зенит» играет с «Уралом», противостояние «Рубина» и «Спартака» «Динамо»Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
  • 23:31
    • «Бавария» начала сезон с разгрома «Шальке»
  • 22:11
    • «Краснодар» отгрузил «Химкам» семь мячей
  • 00:53
    • «Тоттенхэм» оформит аренду Бэйла
  • 00:39
    • «Ливерпуль» согласовал контракт с Диогу Жотой
  • 21:37
    • «Авангард» возглавил таблицу Восточной конференции
  • 16:05
    • Жеребьевка Лиги Европы: все пары раунда плей-офф квалификации
  • 15:34
    • Жеребьевка Лиги Европы: «Ростов» может сыграть с «Тоттенхэмом» в раунде плей-офф
    Все новости спорта

    Останется ли «Ланс» рядом с лидерами?

    «Ланс» — «Бордо». Прогноз (к. 2.90) и ставки на чемпионат Франции 19 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ланс Прогнозы на Бордо Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Бордо»
    «Ланс» занимает седьмое место
    «Ланс» встретится на своем поле с «Бордо» в рамках четвертого тура чемпионата Франции. Матч состоится в Лансе 19 сентября, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Ланс» — «Бордо».

    «Ланс»

    В досрочно завершенном из-за пандемии прошлом сезоне Лиги 2 «кроваво-золотые» заняли 2-е место с 53 очками, всего на балл отстав от «Лорьяна».

    В межсезонье коллектив Франка Хейза провел шесть контрольных поединков. В них он одержал три победы, один раз сыграл вничью и дважды уступил.

    В стартовой игре Лиги 1 «Ланс» в гостях проиграл «Ницце» со счетом 1:2. После этого он совершил сенсацию, победив дома ПСЖ (1:0).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    В предыдущем поединке команда снова победила — на выезде «Лорьян» (3:2), благодаря чему занимает седьмое место с отставанием в три очка от лидера «Сент-Этьена».

    «Бордо»

    «Бордо» в минувшем французском первенстве, которое закончилось досрочно, финишировал на 12 позиции в турнирной таблице, отстав всего на четыре очка от еврокубковой зоны.

    Летом коллектив успел сыграть только четыре спарринга, где по разу выиграл и проиграл, а также дважды расписал мировые.

    В текущем первенстве «жирондинцы» успели провести уже два поединка. На старте турнира они поделили дома очки с «Нантом», сыграв 0:0.

    Затем «Бордо» в гостях смог переиграть «Анже» (2:0) и разойтись миром с «Лионом» (0:0) дома. Команда с пятью очками идет на 11 позиции.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ланс» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,90. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вердер — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лидс — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  6.16
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  2.75
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо»
  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
    • 23:55 17/09/2020     Игроки ПСЖ и «Марселя» получили пять удалений
  • «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
    • 17:26 14/09/2020     Серхио Регилон
  • Трансферный дайджест. 8-14 сентября
    • 23:05 14/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ланс» — «Бордо». Прогноз (к. 2.90) и ставки на чемпионат Франции 19 сентября 2020 года. Прогноз на «Ланс» — «Бордо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры