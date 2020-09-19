«Ланс» — «Бордо». Прогноз (к. 2.90) и ставки на чемпионат Франции 19 сентября 2020 года

«Ланс» встретится на своем поле с «Бордо» в рамках четвертого тура чемпионата Франции. Матч состоится в Лансе 19 сентября, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Ланс» — «Бордо».

«Ланс»

В досрочно завершенном из-за пандемии прошлом сезоне Лиги 2 «кроваво-золотые» заняли 2-е место с 53 очками, всего на балл отстав от «Лорьяна».

В межсезонье коллектив Франка Хейза провел шесть контрольных поединков. В них он одержал три победы, один раз сыграл вничью и дважды уступил.

В стартовой игре Лиги 1 «Ланс» в гостях проиграл «Ницце» со счетом 1:2. После этого он совершил сенсацию, победив дома ПСЖ (1:0).

В предыдущем поединке команда снова победила — на выезде «Лорьян» (3:2), благодаря чему занимает седьмое место с отставанием в три очка от лидера «Сент-Этьена».

«Бордо»

«Бордо» в минувшем французском первенстве, которое закончилось досрочно, финишировал на 12 позиции в турнирной таблице, отстав всего на четыре очка от еврокубковой зоны.

Летом коллектив успел сыграть только четыре спарринга, где по разу выиграл и проиграл, а также дважды расписал мировые.

В текущем первенстве «жирондинцы» успели провести уже два поединка. На старте турнира они поделили дома очки с «Нантом», сыграв 0:0.

Затем «Бордо» в гостях смог переиграть «Анже» (2:0) и разойтись миром с «Лионом» (0:0) дома. Команда с пятью очками идет на 11 позиции.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Ланс» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,90. 0