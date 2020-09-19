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    «Рома» начнет сезон с поражения на поле «Вероны»?

    «Верона» — «Рома». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч чемпионата Италии 19 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Рома»
    У «Вероны» есть шанс взять реванш у «Ромы»
    «Рома» сыграет на выезде с «Вероной» в рамках первого тура чемпионата Италии. Матч состоится 19 сентября в Вероне, начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Верона» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Сентября 2020 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 21:45 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Верона»

    «Верона» очень достойно провела прошлый чемпионат, заняв в итоге девятое место. Для первого сезона после возвращения в элиту это действительно отличный результат.

    Особенно удивительными были результаты «Вероны» на своем поле — победы над «Ювентусом», «Фиорентиной», ничьи с «Интером» и «Аталантой». Всего же в домашних матчах команда Ивана Юрича набрала 32 очка.

    Другой вопрос, сможет ли теперь «Верона» сыграть не хуже, чем в прошлом сезоне. Руководству клуба удалось сохранить состав команды, но это все равно нельзя считать гарантией успешного выступления.

    «Рома»

    Между тем, «Рома» завершила предыдущий чемпионат на пятом месте. Римляне вполне могли попасть в топ-4, если бы не провал на старте летнего отрезка.

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    Сразу после коронавирусной паузы команда Паулу Фонсеки проиграла три из четырех матчей, и этих очков в итоге и не хватило для попадания в Лигу чемпионов. Хотя потом «Рома» выдала серию из восьми матчей без поражений (семь побед и одна ничья).

    Среди трансферов «Ромы» можно отметить переход Педро Родригеса, у которого закончился контракт с «Челси», и защитника «Аталанты» Джанлуки Манчини.

    Но самое главное — это возможный уход Эдина Джеко, который вот-вот станет игроком «Ювентуса». Боснийца должен заменить Аркадиуш Милик из «Наполи». Пока не ясно, сыграет ли Джеко с «Вероной».

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  • Вчера

    • «Рома» перед стартом нового сезона успела провести несколько товарищеских матчей. И тут выделяются, прежде всего, победа над «Фрозиноне» (4:1) и ничья с «Кальяри» (2:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры довольно сдержанно оценивают шансы «Ромы» в предстоящем матче — на победу гостей можно поставить за 2.09. На «Верону» — за 3.90.

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    В прошлом сезоне «Рома» дважды выиграла у «Вероны», но уверенности в том, что серия продлится, не так уж и много. Взять хотя бы ситуацию с Джеко или травмы Николо Дзаньоло, Джастина Клюйверта, Педро и Диего Перотти — состав римлян разбалансирован.

    Поэтому рискуем — победа «Вероны» за 3.90. Почему нет? Пока в «Роме» решают, кого купить и продать, скромная, но крепкая команда Юрича может спокойно воспользоваться ситуацией и начать сезон с красивой победы. В конце концов, на своем поле они даже у «Ювентуса» выигрывали. 0

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    «Верона» — «Рома». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч чемпионата Италии 19 сентября 2020 года. Прогноз на «Верона» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.90
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