«Хетафе» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 19 сентября 2020 года

«Хетафе»
По итогам сезона 2019/20 «Хетафе» занял восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, немного не дотянув до еврокубковой зоны.
«Городские», к слову, неплохо выступили в прошлом розыгрыше Лиги Европы, где дошли до 1/8 финала, но проиграли «Интеру» (0:2).
В сентябре «синие» проводили исключительно контрольные встречи, в которых победили «Фуэнлабраду» (2:1) и «Сарагосу» (2:0), а также уступили «Реалу» (0:6).
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Среди травмированных у «Хетафе» значится только вратарь Филип Манойлович.
«Осасуна»
«Осасуна» завершила прошлый сезон на десятой строчке в чемпионате Испании, остановившись всего в двух баллах от «Хетафе».
«Красные» не выступали в еврокубках, поэтому с конца лета спокойно готовились к новой кампании, проводя контрольные встречи.
Так, памплонцы обыграли «Мирандес» (2:0) и «Алавес» (2:1), разошлись миром с «Эйбаром» (1:1) и проиграли «Реал Сосьедаду» (0:1).
Календарь и таблица испанской Примеры
В первом туре нового сезона чемпионата Испании «Осасуна» одержала победу над «Кадисом» (2:0).
После травм у «красных» восстанавливаются Дарко Брашанац, Брандон Льямас, Луис Эсекьель Авилья и Хорхе Эррандо.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хетафе» — 2.05, победа «Осасуны» — 4.50, ничья — 3.10.
В течение последних нескольких лет «городские» регулярно боролись за зону еврокубков, тогда как «красные» лишь недавно попали в элитный дивизион. Очевидно, что более опытными выглядят подопечные Хосе Бордаласа.
Учитывая тот факт, что «Хетафе» не сыграет в Лиге Европы в этом сезоне, можно предположить, что они сконцентрируются на внутреннем первенстве, чтобы выступить как можно лучше.
В пользу «городских» говорит не только домашнее поле, но и отличная статистика противостояний с «Осасуной». На своем поле они не проигрывали этому сопернику с 1994 года, и вряд ли это произойдет спустя 26 лет.
Наш прогноз — «победа хозяев», также можно обратить внимание на ставку «хозяева выиграют хотя бы один из таймов» за 1.60.
Еще вариант — «обе команды забьют» за 2.34. Да, «Хетафе», вероятно, не только забьет, но и пропустит, а все из-за проблем в обороне. 0