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    Выиграет ли «Хетафе» у «Осасуны»?

    «Хетафе» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 19 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Осасуна»
    Матиас Оливейра
    В субботу, 19 сентября, «Хетафе» на своем поле примет «Осасуну» в рамках второго тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Хетафе» — «Осасуна».
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    Футбол. Испания. Примера 18 Сентября 2020 года
    Хетафе
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    •  Хетафе 22:00 Осасуна Осасуна
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    «Хетафе»

    По итогам сезона 2019/20 «Хетафе» занял восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, немного не дотянув до еврокубковой зоны.

    «Городские», к слову, неплохо выступили в прошлом розыгрыше Лиги Европы, где дошли до 1/8 финала, но проиграли «Интеру» (0:2).

    В сентябре «синие» проводили исключительно контрольные встречи, в которых победили «Фуэнлабраду» (2:1) и «Сарагосу» (2:0), а также уступили «Реалу» (0:6).

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    Среди травмированных у «Хетафе» значится только вратарь Филип Манойлович.

    «Осасуна»

    «Осасуна» завершила прошлый сезон на десятой строчке в чемпионате Испании, остановившись всего в двух баллах от «Хетафе».

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    • «Красные» не выступали в еврокубках, поэтому с конца лета спокойно готовились к новой кампании, проводя контрольные встречи.

    Так, памплонцы обыграли «Мирандес» (2:0) и «Алавес» (2:1), разошлись миром с «Эйбаром» (1:1) и проиграли «Реал Сосьедаду» (0:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первом туре нового сезона чемпионата Испании «Осасуна» одержала победу над «Кадисом» (2:0).

    После травм у «красных» восстанавливаются Дарко Брашанац, Брандон Льямас, Луис Эсекьель Авилья и Хорхе Эррандо.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хетафе» — 2.05, победа «Осасуны» — 4.50, ничья — 3.10.

    В течение последних нескольких лет «городские» регулярно боролись за зону еврокубков, тогда как «красные» лишь недавно попали в элитный дивизион. Очевидно, что более опытными выглядят подопечные Хосе Бордаласа.

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    Учитывая тот факт, что «Хетафе» не сыграет в Лиге Европы в этом сезоне, можно предположить, что они сконцентрируются на внутреннем первенстве, чтобы выступить как можно лучше.

    В пользу «городских» говорит не только домашнее поле, но и отличная статистика противостояний с «Осасуной». На своем поле они не проигрывали этому сопернику с 1994 года, и вряд ли это произойдет спустя 26 лет.

    Наш прогноз — «победа хозяев», также можно обратить внимание на ставку «хозяева выиграют хотя бы один из таймов» за 1.60.

    Еще вариант — «обе команды забьют» за 2.34. Да, «Хетафе», вероятно, не только забьет, но и пропустит, а все из-за проблем в обороне. 0

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    «Хетафе» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 19 сентября 2020 года. Прогноз на «Хетафе» — «Осасуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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