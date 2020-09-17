«Маккаби» Хайфа — «Кайрат». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

«Маккаби» Хайфа
Не так давно израильский клуб из города Хайфа потерпел поражение от «Хапоэля Беэр-Шева» (0:1) в плей-офф Кубка.
А первый тур чемпионата Израиля «Маккаби» Хайфа провела на выезде против «Хапоэля» Хадера. В этой встрече гости одержали верх (2:1).
Позже зеленые сразились с «Железничаром» в квалификации Лиги Европы. В домашнем поединке хозяева одержали верх над клубом из Боснии (3:1).
13 сентября «Маккаби» Хайфа в родных стенах принимала «Хапоэль Беэр-Шева». В этом туре зеленые были сильнее (3:1). В домашнем первенстве команда идет на вершине в таблице.
«Кайрат»
Казахстанская команда из города Алматы успела сыграть в 8 турах чемпионата. Набрав 21 очко, она возглавила турнирную таблицу.
После возобновления сезона «Кайрат» только побеждает. В Премьер-лиге подопечные Алексея Шпилевского переиграли «Жетысу» (3:0), «Каспий Актау» (3:0) и «Тобол» (3:1).
Затем в квалификации Лиги Европы желто-черные сразились с клубом из Армении «Ноа». В этом противостоянии казахстанцы взяли верх (4:1).
Позже в чемпионате страны «Кайрат» легко разобрался с «Ордабасы» (3:1), а затем он прихлопнул «Кайсар» у себя дома (2:1).
Прогноз и ставка
Победа «Маккаби» Хайфа оценивается в 1.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу «Кайрата» — 4.32.
Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Кайрата» больше 1 с коэффициентом 1.86. 0