«Маккаби» Хайфа — «Кайрат». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Маккаби» Хайфа будет принимать «Кайрат». Игра пройдет на стадионе «Сэмми Офер» 17 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Маккаби» Хайфа — «Кайрат».

«Маккаби» Хайфа

Не так давно израильский клуб из города Хайфа потерпел поражение от «Хапоэля Беэр-Шева» (0:1) в плей-офф Кубка.

А первый тур чемпионата Израиля «Маккаби» Хайфа провела на выезде против «Хапоэля» Хадера. В этой встрече гости одержали верх (2:1).

Позже зеленые сразились с «Железничаром» в квалификации Лиги Европы. В домашнем поединке хозяева одержали верх над клубом из Боснии (3:1).

Все прогнозы на футбол

13 сентября «Маккаби» Хайфа в родных стенах принимала «Хапоэль Беэр-Шева». В этом туре зеленые были сильнее (3:1). В домашнем первенстве команда идет на вершине в таблице.

«Кайрат»

Казахстанская команда из города Алматы успела сыграть в 8 турах чемпионата. Набрав 21 очко, она возглавила турнирную таблицу.

После возобновления сезона «Кайрат» только побеждает. В Премьер-лиге подопечные Алексея Шпилевского переиграли «Жетысу» (3:0), «Каспий Актау» (3:0) и «Тобол» (3:1).

Затем в квалификации Лиги Европы желто-черные сразились с клубом из Армении «Ноа». В этом противостоянии казахстанцы взяли верх (4:1).

Позже в чемпионате страны «Кайрат» легко разобрался с «Ордабасы» (3:1), а затем он прихлопнул «Кайсар» у себя дома (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Маккаби» Хайфа оценивается в 1.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу «Кайрата» — 4.32.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Кайрата» больше 1 с коэффициентом 1.86. 0