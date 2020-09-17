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    Сможет ли болгарский «Локомотив» разозлить Моуринью?

    «Локомотив» (Пловдив) — «Тоттенхэм». Прогнозы и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» (Пловдив) — «Тоттенхэм»
    Жозе Моуринью
    Лондонский «Тоттенхэм» сыграет с болгарским «Локомотивом» во втором раунде квалификации Лиги Европы. Матч состоится 17 сентября в Пловдиве, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» (Пловдив) — «Тоттенхэм».

    «Локомотив»

    Болгарский клуб сыграет в еврокубках всего лишь в четвертый раз в своей истории. Ранее «Локомотив» безуспешно пытался попасть в групповой этап Кубка УЕФА и Лиги Европы.

    В прошлом году клуб из Пловдива даже прошел один раунд, выиграв по сумме двух матчей у словацкого «Спартака», но затем уступил «Страсбургу». Но в противостоянии с французами, надо сказать, «Локомотив» не выглядел совсем уж безнадежным, обе встречи завершились со счетом 1:0 в пользу представителя Лиги 1.

    В этом сезоне «Локомотив» начал путь в квалификации тоже с первого раунда, где одержал скромную победу над черногорской «Искрой» (1:0).

    Также стоит отметить, что в начале августа «Локомотив» выиграл у местного гранда «Лудогорца» в матче за Суперкубок Болгарии.

    «Тоттенхэм»

    Сезон только начался, а Жозе Моуринью уже паникует. Еще на прошлой неделе главный тренер «Тоттенхэма» сокрушался, что его команде, возможно, придется провести девять матчей за 22 дня. Это и правда много, но, с другой стороны, Моуринью, похоже, пытается таким образом найти дополнительные оправдания в случае неудачных результатов.

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    И оправдываться уже есть за что. «Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» (0:1) на своем поле в стартовом туре АПЛ. По словам Моуринью, пока что его команда находится в плохой физической форме из-за скомканной предсезонки.

    Так что вполне вероятно, в ближайшем матче «Тоттенхэм» сыграет экспериментальным составом. АПЛ для «шпор» гораздо важней, чем Лига Европы.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на всевозможные проблемы «Тоттенхэма», у букмекеров нет сомнений, что представитель АПЛ выиграет и продолжит свое участие в Лиге Европы. Коэффициент на победу гостей — всего лишь 1.22, на хозяев — 11.00. И тут не к чему придраться, соперники все-таки находятся на разных уровнях.

    Но в данном случае нельзя исключать, что на игре «Тоттенхэма» снова скажется не лучшее физическое и психологическое состояние. И что тут скрывать, в подобном матче у команды Моуринью никогда не будет такого же настроя, как в АПЛ.

    Ставки на «Тоттенхэм» — это все понятно, но можно чуть-чуть рискнуть. Например, поставить на гол «Локомотива» за 1.80. Нужен всего лишь один гол от хозяев поля, чтобы зашла ставка с очень даже неплохим коэффициентом.

    Если нужен более внушительный коэффициент — тогда можно присмотреться к ставке победа «Тоттенхэма» + обе команды забьют за 2.66. Гости, скорее всего, выиграют, но вряд ли с сухим счетом. 0

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