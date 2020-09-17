«Флора» — «КР Рейкьявик». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

В четверг, 17 сентября, во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы эстонская «Флора» на своей территории сыграет с исландским клубом «КР Рейкьявик». Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Флора» — «КР Рейкьявик».

«Флора»

Выступление «Флоры» в Лиге чемпионов этого сезона ограничилось одной стадией. В 1-м раунде квалификации еврокубка этого сезона команда вылетела от литовской «Судувы» (1:1) по пенальти.

Команда Хенна лидирует в эстонской лиге с 55 очками. Ближайший преследователь отстает на 13 баллов.

Таллинцы потерпели только одно поражение в национальном первенстве нынешнего сезона. Их обидчиком стал «Тулевик» (1:2).

«КР Рейкьявик»

«КР Рейкьявик» также не задержался в Лиге чемпионов нового сезона. В 1-м раунде квалификации клуб потерпел разгром от «Селтика» (0:6).

Во внутреннем первенстве «КР Рейкьявик» идет после 12 туров на шестом месте. Отставание от лидера составляет 11 баллов.

В предыдущих шести поединках команда потерпела три поражения во всех турнирах.

В минувшем сезоне «черно-белые» прекратили борьбу на первом же этапе Лиги Европы, проиграв в квалификации норвежскому «Мольде», уступив в гостях 1:7, а дома сыграв 0:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 2,50, ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Флора» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0