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    Пройдет ли «Флора» «КР Рейкьявик»?

    «Флора» — «КР Рейкьявик». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Флора» — «КР Рейкьявик»
    «Флора» начинала сезон в еврокубках с Лиги чемпионов
    В четверг, 17 сентября, во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы эстонская «Флора» на своей территории сыграет с исландским клубом «КР Рейкьявик». Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Флора» — «КР Рейкьявик».

    «Флора»

    Выступление «Флоры» в Лиге чемпионов этого сезона ограничилось одной стадией. В 1-м раунде квалификации еврокубка этого сезона команда вылетела от литовской «Судувы» (1:1) по пенальти.

    Команда Хенна лидирует в эстонской лиге с 55 очками. Ближайший преследователь отстает на 13 баллов.

    Таллинцы потерпели только одно поражение в национальном первенстве нынешнего сезона. Их обидчиком стал «Тулевик» (1:2).

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    «КР Рейкьявик»

    «КР Рейкьявик» также не задержался в Лиге чемпионов нового сезона. В 1-м раунде квалификации клуб потерпел разгром от «Селтика» (0:6).

    Во внутреннем первенстве «КР Рейкьявик» идет после 12 туров на шестом месте. Отставание от лидера составляет 11 баллов.

    В предыдущих шести поединках команда потерпела три поражения во всех турнирах.

    В минувшем сезоне «черно-белые» прекратили борьбу на первом же этапе Лиги Европы, проиграв в квалификации норвежскому «Мольде», уступив в гостях 1:7, а дома сыграв 0:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 2,50, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Флора» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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    «Флора» — «КР Рейкьявик». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Флора» — «КР Рейкьявик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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