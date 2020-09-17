«Флора» — «КР Рейкьявик». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

«Флора»
Выступление «Флоры» в Лиге чемпионов этого сезона ограничилось одной стадией. В 1-м раунде квалификации еврокубка этого сезона команда вылетела от литовской «Судувы» (1:1) по пенальти.
Команда Хенна лидирует в эстонской лиге с 55 очками. Ближайший преследователь отстает на 13 баллов.
Таллинцы потерпели только одно поражение в национальном первенстве нынешнего сезона. Их обидчиком стал «Тулевик» (1:2).
«КР Рейкьявик»
«КР Рейкьявик» также не задержался в Лиге чемпионов нового сезона. В 1-м раунде квалификации клуб потерпел разгром от «Селтика» (0:6).
Во внутреннем первенстве «КР Рейкьявик» идет после 12 туров на шестом месте. Отставание от лидера составляет 11 баллов.
В предыдущих шести поединках команда потерпела три поражения во всех турнирах.
В минувшем сезоне «черно-белые» прекратили борьбу на первом же этапе Лиги Европы, проиграв в квалификации норвежскому «Мольде», уступив в гостях 1:7, а дома сыграв 0:0.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 2,50, ничья — в 3,40.
Рекомендуем ставить на то, что «Флора» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0