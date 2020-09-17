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    «Юргорден» улучшит свою статистику в Европе?

    «Юргорден» — «Европа». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Юргорден» — «Европа»
    «Юргорден»
    В четверг, 17 августа, в Стокгольме во втором квалификационном раунде Лиги Европы шведский «Юргорден» сыграет с гибралтарским клубом «Европа». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Юргорден» — «Европа».

    «Юргорден»

    «Юргорден» в этом раунде ЛЕ оказался после того, как был выбит на первом этапе отбора Лиги чемпионов венгерским «Ференцварошем», которому проиграл в гостях 0:2.

    Клуб из Стокгольма не так часто играет в еврокубках. Сезон тому назад он был остановлен на аналогичной стадии ЛЕ украинским «Мариуполем» — 1:1 и 1:2. А перед этим шведов не было на евроарене десять лет.

    В чемпионате Швеции после трети первенства «зоопарк» идет только пятым, уступая лидеру девять очков. Скорее всего, о защите титула команде можно забыть.

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    • На данный момент у «Юргордена» 4-матчевая безвыигрышная серия. В своей последней проведенной игре стокгольмцы дома сыграли вничью с «Эльфсборгом» — 1:1.

    «Европа»

    «Европа» также перебралась в этот турнир из Лиги чемпионов, проиграв в Белграде местной «Црвене Звезде» со счетом 0:5.

    «Зелено-черные» являются непрерывными участниками еврокубков с 2014 года. И только в двух случаях им удалось пройти один раунд.

    Все прогнозы на футбол

    Один из них случился в прошлом сезоне, где в предварительном раунде ЛЕ гибралтарцы прошли «Санта-Джулию» из Андорры (4:0 и 2:3), но затем были выбиты польской «Легией» — 0:0 и 0:3.

    Прогноз и ставка на «Юргорден» — «Европа»

    В предстоящем матче букмекеры безоговорочным фаворитом считают хозяевам: победа «Юргордена» — 1.05, победа «Европы» — 24.00, ничья — 10.00.

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    Проход: «Юргордена» — 1.01; «Европы» — 18.00.

    Прогнозируем, что шведский чемпион на своем поле обыграет гибралтарского «всухую». Наша ставка на эту игру — «Юргорден» победит и не пропустит за 1.60. 0

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