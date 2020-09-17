«Коннас Куэй» — «Динамо» Тбилиси. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Коннас Куэй» будет принимать «Динамо» Тбилиси. Игра пройдет на стадионе «Рейскорс Граунд» 17 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Коннас Куэй» — «Динамо» Тбилиси.

«Коннас Куэй»

По итогам минувшего сезона валлийская команда из города Коннас-Ки заработала 56 очков в 26 матчах чемпионата страны и заняла первое место в таблице.

В последних поединках сезона «Коннас Куэй» победил «Нью-Сейнтс» в Премьер-лиге Уэльса (1:0), уступил «Кардиффу Метрополитан» в Кубке ФА (1:2) и расписал мировую с «Бела Таун» в чемпионате (2:2).

Новый сезон подопечные Энди Моррисона начали с противостояния с «Сараево» в квалификации Лиги чемпионов. Но в Кардиффе «кочевники» потерпели поражение (0:2).

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В первом туре валлийской Премьер-лиги «Коннас Куэй» встретился с «Бела Таун». Поединок завершился ничейным исходом (1:1).

«Динамо» Тбилиси

Грузинская команда из Тбилиси сыграла в 11 турах чемпионата. В турнирной таблице она пока лидирует с 22 набранными очками.

В национальном первенстве подопечные Кахабера Чхетиани не проигрывают уже в течение 5 матчей кряду.

С 7 по 9 туры «Динамо» Тбилиси победило «Самтредиа» (4:0), «Сачхере» (1:0) и «Мерани» Тбилиси (2:1), после чего эта команда сыграла вничью с «Телави» (0:0).

В квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Тбилиси уступило «Тиране» (0:2), а затем в чемпионате Грузии коллектив Кахабера Чхетиани одержал верх над «Динамо» Батуми (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Коннас Куэй» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.74, на ничью — 4.24, а на победу «Динамо» Тбилиси — 1.61.

В данном противостоянии грузинский клуб пройдет соперников из Уэльса. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Тбилиси с коэффициентом 1.61. 0