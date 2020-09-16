«Омония» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги чемпионов 16 сентября 2020 года

Кипрская «Омония» встретится на своем поле с сербской «Црвеной Звездой» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 сентября в Никосии, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Омония» — «Црвена Звезда».

«Омония»

Свой путь в квалификации Лиги чемпионов действующий чемпион Кипра начал с первого раунда. «Омония» с трудом выиграла в гостях у армянского «Арарата», забив единственный гол в овертайме.

Следующим соперником «Омонии», основной состав которой на 90 процентов состоит из легионеров, стала «Легия». Матч проходил на поле польской команды, хозяева считались явным фаворитом, но представитель Кипра снова решил исход встречи в овертайме.

Только на этот раз «Омония» поразила ворота соперника уже дважды. И автором одного из двух мячей стал 33-летний бразилец Тиаго Сантос, который забил решающий гол в ворота «Арарата».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Омония» уже добилась большого успеха, учитывая, что последний раз клуб из Никосии играл в квалификации Лиги чемпионов десять лет назад.

«Црвена Звезда»

С первого раунда стартовала в отборочном турнире и «Црвена Звезда». Для начала чемпион Сербии разгромил со счетом 5:0 «Европу» из Гибралтара.

Параллельно с этим команда Деяна Станковича стартовала в чемпионате Сербии. В семи турах «Црвена Звезда» не потеряла ни одного очка, разница забитых и пропущенных мячей — 21:3.

Во втором раунде квалификации «Црвена Звезда» прошла албанскую «Тирану». Матч получился сложным, сербы выиграли всего лишь 1:0.

До этого «Црвена Звезда» два года подряд играла в групповом этапе Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

Победу «Омонии» букмекеры предлагают за коэффициент 4.20, на «Црвену Звезду» можно поставить за 1.91.

На стороне гостей опыт, это очевидно, у сербов за последние несколько лет было немало серьезных матчей. С другой стороны, «Омония» показала, что умеет терпеть и дожимать соперников в самых решающий момент.

И еще один важный нюанс. УЕФА зачем-то поставил матч на 18:00 мск, в Никосии в это время будет +35 в тени...Футболисты «Омонии» уже привыкли к такой погоде, а вот сербы — вряд ли.

В общем, какой-то невероятной разницы в классе между командами точно нет. А учитывая еще и дополнительные нюансы, вполне вероятно, что «Омония» снова удивит футбольную Европу.

Ставка максимально простая — гол «Омонии» за 1.61. Можно также рассмотреть вариант с обе забьют за 2.01. А всерьез рассуждать о фаворитах и аутсайдерах в этой паре просто нет смысла. 0