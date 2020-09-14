«Ростов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 сентября 2020 года

В воскресенье, 13 сентября, «Ростов» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Локомотив».

«Ростов»

«Ростов» завершил прошлый сезон на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. В 30 матчах команда набрала 45 очков, выиграв 12 матчей и проиграв 9, при разнице мячей 45-50.

В первом туре нового чемпионата «желто-синие» на выезде смогли одолеть «Тамбов» (1:0) , после чего «Ростов» в родных стенах уступил действующему чемпиону — «Зениту» (0:2).

Затем подопечные Карпина на выезде уступили «Динамо» (0:2) , и в гостях вырвали победу у «Уфы» (1:0), играя второй тайм в большинстве.

В 5-м туре ростовчане дома справились с «Уралом» (1:0). В двух последних матчах автором победного года стал японский новичок «Ростова» Хасимото.

В южном дерби 6-го тура «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром». Команды обменялись голами в середине второго тайма.

Все прогнозы на РПЛ

После 6 туров «Ростов» с 10 очками идет на 6-м месте в таблице РПЛ, на 5 баллов отставая от первой строчки. Разница мячей 4-5.

«Локомотив»

Железнодорожники финишировали в прошлом сезоне на второй строчке, отстав от «Зенита» на 15 очков. Разница мячей 41-29, лучшим бомбардиром с 12 голами стал Алексей Миранчук.

Новый сезон подопечные Марко Николича начали с матча за Суперкубок России, в котором «Локо» уступил «Зениту» со счетом 1:2.

В 1-м туре РПЛ «Локомотив» в Казани обыграл «Рубин» (2:0), а во втором туре железнодорожники на своем поле одолели «Краснодар» (1:0).

Затем «Локо» спасся от поражения в матче с «Уралом» (1:1), а после чего в гостях проиграл «Спартаку» (1:2), потеряв из-за травм Баринова и Алексея Миранчука.

В последних матчах «Локомотив» на своем поле уступил «Ахмату» (2:3), полчаса играя в большинстве, и дома же разошелся миром с «Зенитом» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 6 туров РПЛ «Локомотив» с 8 очками идет на 9-м месте в турнирной таблице. Разница мячей 7-6.

В прошлом сезоне «Локо» проиграл дома 1:2, но победил в Ростове 3:1. Из 5 последних матчей в Ростове «Локо» проиграл 1, но выиграл следующие 4.

Прогноз и ставки

На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 3.20, а на победу «Локомотива» — 2.90.

Статистика на стороне «Локомотива». Прогнозируем, что москвичи не проиграют на выезде.

Последние матчи команд не очень результативны. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.70 и «Обе забьют — нет» за 1,90. 0