«Брайтон» — «Челси». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч чемпионата Англии 14 сентября 2020 года

Лондонский «Челси» сыграет в гостях с «Брайтоном» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Матч состоится 14 сентября — начало в 22:15 мск. Прогноз на «Брайтон» — «Челси».

«Брайтон»

Кому-то, возможно, не очень нравится, как играет «Брайтон», поклонников «бей-беги» действительно почти не осталось даже в Англии, но какие могут быть претензии, пока у команды есть результат. «Брайтон» по итогам минувшего сезона снова сохранил за собой место в элите, заняв в турнирной таблице 15-е место.

Летом «Брайтон» не смог набрать очки только в матчах с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». При этом у конкурентов команда Грэма Поттера исправно отбирала очки.

Перед началом нового сезона состав «Брайтона» пополнили два опытнейших футболиста. Лидером средней линии теперь будет Адам Лаллана, выигравший вместе с «Ливерпулем» и Лигу чемпионов, и АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

А еще «Брайтон» подписал защитника «Аякса» Джоэла Велтмана. Точечное, но очень качественное усиление.

«Челси»

Тем временем «Челси» снова вернул себе статус клуба, который разрывает трансферный рынок. Только посмотрите на эти имена: Тимо Вернер, Кай Хаверц, Хаким Зиеш...

Добавьте сюда еще уже имевшихся в распоряжении Фрэнка Лэмпарда Мэйсона Маунта, Кристиана Пулишича, Каллума Хадсона-Одоя, Клода Жиру — и получается, что у «синих» теперь, возможно, самая мощная атака в АПЛ.

Кто-то, безусловно, не согласится, вспомнит про «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также про «Манчестер Юнайтед». Но кто действительно круче, покажет только сезон.

И перед «Челси» теперь стоит максимальная цель — чемпионство. Возможно, об этом пока рано задумываться, но вряд ли лондонский клуб просто так купил у «Лестера» Бена Чилуэлла, подписал бывшего капитана «ПСЖ» Тиаго Силву и вот-вот объявит о трансфере голкипера «Ренна» Эдуара Менди.

То есть изменения есть не только в атаке, но и в обороне.

Прогноз и ставка

На победу «Брайтона» букмекеры предлагают поставить за 5.40, а на «Челси» — за 1.63. В принципе, ничего нового, тут и без коэффициентов понятно, кто есть кто.

Но с выбором ставки надо быть максимально аккуратным. В АПЛ есть пока только две команды, которые обыгрывают кого угодно и где угодно — это «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Возможно, то же самое мы скоро скажем и про «Челси», но пока с выводами лучше не спешить.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют + общий тотал больше 2,5 за 2.21. «Брайтон» одна из самых упертых команд АПЛ, особенно на своем поле, терять им нечего, свой гол хозяева наверняка забьют. Ну и получат в ответ.

Кстати, очень вероятно, что у «Челси» забьет Тимо Вернер (2.05). Немец, сто процентов, всеьез настроен отличиться в дебютном матче АПЛ. 0