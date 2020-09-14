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    Забьет ли Вернер в дебютном матче АПЛ?

    «Брайтон» — «Челси». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч чемпионата Англии 14 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Челси»
    Кай Хаверц и Тимо Вернер
    Лондонский «Челси» сыграет в гостях с «Брайтоном» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Матч состоится 14 сентября — начало в 22:15 мск. Прогноз на «Брайтон» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Сентября 2020 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 22:15 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 4.20
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  • 1.70
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    «Брайтон»

    Кому-то, возможно, не очень нравится, как играет «Брайтон», поклонников «бей-беги» действительно почти не осталось даже в Англии, но какие могут быть претензии, пока у команды есть результат. «Брайтон» по итогам минувшего сезона снова сохранил за собой место в элите, заняв в турнирной таблице 15-е место.

    Летом «Брайтон» не смог набрать очки только в матчах с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». При этом у конкурентов команда Грэма Поттера исправно отбирала очки.

    Перед началом нового сезона состав «Брайтона» пополнили два опытнейших футболиста. Лидером средней линии теперь будет Адам Лаллана, выигравший вместе с «Ливерпулем» и Лигу чемпионов, и АПЛ.

    Календарь и таблица АПЛ

    А еще «Брайтон» подписал защитника «Аякса» Джоэла Велтмана. Точечное, но очень качественное усиление.

    «Челси»

    Тем временем «Челси» снова вернул себе статус клуба, который разрывает трансферный рынок. Только посмотрите на эти имена: Тимо Вернер, Кай Хаверц, Хаким Зиеш...

    Добавьте сюда еще уже имевшихся в распоряжении Фрэнка Лэмпарда Мэйсона Маунта, Кристиана Пулишича, Каллума Хадсона-Одоя, Клода Жиру — и получается, что у «синих» теперь, возможно, самая мощная атака в АПЛ.

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    • Кто-то, безусловно, не согласится, вспомнит про «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а также про «Манчестер Юнайтед». Но кто действительно круче, покажет только сезон.

    И перед «Челси» теперь стоит максимальная цель — чемпионство. Возможно, об этом пока рано задумываться, но вряд ли лондонский клуб просто так купил у «Лестера» Бена Чилуэлла, подписал бывшего капитана «ПСЖ» Тиаго Силву и вот-вот объявит о трансфере голкипера «Ренна» Эдуара Менди.

    То есть изменения есть не только в атаке, но и в обороне.

    Прогноз и ставка

    На победу «Брайтона» букмекеры предлагают поставить за 5.40, а на «Челси» — за 1.63. В принципе, ничего нового, тут и без коэффициентов понятно, кто есть кто.

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    Но с выбором ставки надо быть максимально аккуратным. В АПЛ есть пока только две команды, которые обыгрывают кого угодно и где угодно — это «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Возможно, то же самое мы скоро скажем и про «Челси», но пока с выводами лучше не спешить.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют + общий тотал больше 2,5 за 2.21. «Брайтон» одна из самых упертых команд АПЛ, особенно на своем поле, терять им нечего, свой гол хозяева наверняка забьют. Ну и получат в ответ.

    Кстати, очень вероятно, что у «Челси» забьет Тимо Вернер (2.05). Немец, сто процентов, всеьез настроен отличиться в дебютном матче АПЛ. 0

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