«Валенсия» — «Леванте». Прогнозы (к. 2.11) и ставки на матч чемпионата Испании 13 сентября 2020 года

«Валенсия» сыграет с «Леванте» в рамках первого тура чемпионата Испании. Встреча состоится 13 сентября, начало — 22:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Леванте».

«Валенсия»

Лучшее, что можно сделать с прошлым сезоном, — просто забыть. Сделать выводы и забыть. «Валенсия» стала одним из главных разочарований минувшего чемпионата Испании. Имея абсолютно все для попадания в топ-4, «летучие мыши» в итоге заняли всего лишь девятое место. Это провал.

И в клубе уже признали, что поспешили с увольнением Марселино, под руководством Альберта Селадеса «Валенсия» просто развалилась. В последних матчах сезона команду даже пришлось доверить наставнику «молодежки».

Результаты «Валенсии» в летних матчах Ла Лиги — три победы и шесть поражений в 11-ти матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

После таких «достижений» руководство «Валенсии» пригласило в команду Хави Грасию, который перед этим неплохо поработал в АПЛ. В составе тоже произошли серьезные изменения, команду покинули Ферран Торрес, Дани Парехо, Эсекьель Гарай, Франсис Коклен и Кристиан Пиччини.

«Леванте»

У «Леванте» в этом плане все под контролем, все основные игроки остались в команде. Поэтому за сыгранность гостей можно не переживать.

В прошлом сезоне «Леванте» занял 12-е место, набрав на четыре очка меньше, чем «Валенсия». Учитывая возможности клубов, результат «Леванте» заслуживает самой высокой оценки.

В отличие от «Валенсии», «Леванте» качественно провел заключительный отрезок прошлой кампании, проиграв только в трех матчах. И что интересно, команда исправно набирала очки даже в гостях.

Прогноз и ставка

На победу «Валенсии» в этом матче можно поставить за 2.15, а на «Леванте» — за 3.70. То есть здесь не может быть и речи о фаворитах и аутсайдерах. И, кстати, это дерби, «Леванте» тоже из Валенсии. Так что уровень принципиальности тут максимальный.

«Валенсия» пока что остается загадкой, как команда будет играть под руководством нового тренера, покажет только время. Но, скорее всего, «Леванте» все равно создаст хозяевам проблемы.

Наша ставка на этот матч — обе команды забьют + общий тотал больше 2,5 за 2.11.

И вариант номер два — тотал «Леванте» больше 1,5 за 2.79. «Валенсия» часто разочаровывает в подобных матчах. 0