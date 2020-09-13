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    Сможет ли «Леванте» огорчить команду Черышева?

    «Валенсия» — «Леванте». Прогнозы (к. 2.11) и ставки на матч чемпионата Испании 13 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Леванте»
    Хави Грасия
    «Валенсия» сыграет с «Леванте» в рамках первого тура чемпионата Испании. Встреча состоится 13 сентября, начало — 22:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 13 Сентября 2020 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 22:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Валенсия»

    Лучшее, что можно сделать с прошлым сезоном, — просто забыть. Сделать выводы и забыть. «Валенсия» стала одним из главных разочарований минувшего чемпионата Испании. Имея абсолютно все для попадания в топ-4, «летучие мыши» в итоге заняли всего лишь девятое место. Это провал.

    И в клубе уже признали, что поспешили с увольнением Марселино, под руководством Альберта Селадеса «Валенсия» просто развалилась. В последних матчах сезона команду даже пришлось доверить наставнику «молодежки».

    Результаты «Валенсии» в летних матчах Ла Лиги — три победы и шесть поражений в 11-ти матчах.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После таких «достижений» руководство «Валенсии» пригласило в команду Хави Грасию, который перед этим неплохо поработал в АПЛ. В составе тоже произошли серьезные изменения, команду покинули Ферран Торрес, Дани Парехо, Эсекьель Гарай, Франсис Коклен и Кристиан Пиччини.

    «Леванте»

    У «Леванте» в этом плане все под контролем, все основные игроки остались в команде. Поэтому за сыгранность гостей можно не переживать.

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  • 10/09/2020

    • В прошлом сезоне «Леванте» занял 12-е место, набрав на четыре очка меньше, чем «Валенсия». Учитывая возможности клубов, результат «Леванте» заслуживает самой высокой оценки.

    В отличие от «Валенсии», «Леванте» качественно провел заключительный отрезок прошлой кампании, проиграв только в трех матчах. И что интересно, команда исправно набирала очки даже в гостях.

    Прогноз и ставка

    На победу «Валенсии» в этом матче можно поставить за 2.15, а на «Леванте» — за 3.70. То есть здесь не может быть и речи о фаворитах и аутсайдерах. И, кстати, это дерби, «Леванте» тоже из Валенсии. Так что уровень принципиальности тут максимальный.

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    «Валенсия» пока что остается загадкой, как команда будет играть под руководством нового тренера, покажет только время. Но, скорее всего, «Леванте» все равно создаст хозяевам проблемы.

    Наша ставка на этот матч — обе команды забьют + общий тотал больше 2,5 за 2.11.

    И вариант номер два — тотал «Леванте» больше 1,5 за 2.79. «Валенсия» часто разочаровывает в подобных матчах. 0

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    «Валенсия» — «Леванте». Прогнозы (к. 2.11) и ставки на матч чемпионата Испании 13 сентября 2020 года. Прогноз на «Валенсия» — «Леванте». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11
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