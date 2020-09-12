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    «Вест Хэм» и «Ньюкасл» снова устроят перестрелку?

    «Вест Хэм» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Англии 12 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Ньюкасл»
    В прошлом сезоне «Вест Хэм» и «Ньюкасл» выдали два результативных матча
    «Вест Хэм» сыграет с «Ньюкаслом» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Матч состоится 12 сентября в Лондоне, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Сентября 2020 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    Заключительная часть прошлого сезона получилась для «молотобойцев», мягко говоря, волнительной. «Вест Хэм» ужасно начал год, одержав до коронавирусной паузы всего лишь одну победу. Перед началом карантина лондонская команда занимала всего лишь 16-е место.

    И уже тогда, в принципе, не было сомнений, что руководство клуба ошиблось с назначением Дэвида Мойеса на пост главного тренера. Игра и результаты команды по-прежнему оставляли желать лучшего.

    Сразу после карантина «Вест Хэм» потерпел два поражения, после которых уже реально замаячила перспектива начать следующий сезон в Чемпионшипе. Но, как ни странно, все изменила игра с «Челси». Вопреки прогнозам, «Вест Хэм» сенсационно выиграл, и это стало переломным моментом.

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    На финише сезона «Вест Хэм» проиграл лишь один матч, благодаря чему сохранил место в элите.

    «Ньюкасл»

    У «Ньюкасла» все было не так нервно, в его случае вопрос о вылете из АПЛ вообще не рассматривался. «Сороки» неплохо провели первую часть предыдущего чемпионата, и после карантина играли в относительно спокойно темпе.

    Более того, в первых летних матчах «Ньюкасл» одержал несколько классных побед, разгромив «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Но в июле, когда стало ясно, что ситуация в таблице под контролем, команда Стива Брюса бросила играть.

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    • «Ньюкасл» закрыл сезон четырьмя поражениями и нулевой ничьей с «Брайтоном». В тот момент «сороки» просто доигрывали чемпионат.

    Прогноз и ставка

    В прошлом сезоне оба матча между «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом» получились результативными. В первом круге «сороки» выиграли в гостях 3:2, а потом была ничья 2:2.

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    Сейчас выделить фаворита тоже сложно. По коэффициентам это «Вест Хэм», но только из-за того, что матч пройдет на его поле. О каком-то другом преимуществе лондонской команды над соперником не может быть и речи.

    Любопытно, что все товарищеские матчи «Вест Хэма» получились невероятно результативными. Команда Дэвида Мойеса в четырех встречах забила 14 мячей, но при этом и пропустила прилично — восемь раз.

    Скорее всего, «Вест Хэм» и «Ньюкасл» снова обменяются голами, но кто из них забьет больше — вот на этот вопрос ответить почти невозможно. Поэтому — ставка на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.34. 0

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    «Вест Хэм» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Англии 12 сентября 2020 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.34
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